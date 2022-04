Non è un controsenso. Ci sono degli alimenti che stimolano, direttamente o indirettamente, il dimagrimento. Se assunti nelle quantità e secondo le modalità corrette.

I cibi che ti fanno dimagrire. Quali sono e come si fa?

Non è un controsenso. Ci sono degli alimenti che stimolano, direttamente o indirettamente, il dimagrimento. Se assunti nelle quantità e secondo le modalità corrette. Quali sono questi cibi?

Acqua. Acqua. Acqua.

L’acqua (senza esagerare) è un vero toccasana per moltissime cose. Bere molto e con regolarità anche quando non si ha lo stimolo della sete è importante. Anche da un punto di vista ‘meccanico’. Bere prima dei pasti aiuta a ridurre lo stimolo della fame. Mangiare cibi ricchi di acqua – come ad esempio la frutta fresca e le verdure – anche. Acqua.

Cibi ricchi di fibre alimentari

Come il riso integrale, la pasta integrale, il pane integrale. E poi le lenticchie, i piselli, i fagioli (senza esagerare!!!). Le fibre aiutano ad accelerare il transito intestinale, e certi tipi di fibre (dette fibre solubili) riducono anche l’assorbimento degli zuccheri. Quindi: le fibre sono amiche della dieta.

Il pompelmo

Ottimo durante la stagione calda, fornisce una dose adeguata di fibre, di vitamine e di antiossidanti. Non fatelo mancare dalla vostra dieta spremuto, mangiato come spuntino, o in un’insalatona fresca e ricca. Attenzione: il pompelmo può interagire con l’assorbimento di alcuni farmaci, chiedete al vostro medico.

Le zuppe

Sono ottime, forniscono fibre, vitamine e sali minerali e soprattutto placano il senso di fame. Inizia la cena con una buona zuppa, anche fredda durante l’estate. Evita di rimepirla di olio e/o burro altrimenti non ha senso…

Cioccolato nero

Un pezzo o due quando hai fame aiuta a ridurre la voglia di mangiare. E poi il cioccolato fa bene per tanti altri motivi. Evitate quello troppo ricco di latte e zuccheri e cercate invece quello più concentrato, anche se amaro.

Noci

Mangiucchiare qualche noce tra i pasti è non solo sano ma anche utile a ridurre il senso di fame. È stato dimostrato che chi mangia noci durante la giornata tende apoi a mangiare di meno durante i pasti.

Fate la spesa – sempre – a stomaco pieno

Ultimo – preziosissimo – consiglio. Vi aiuterà a scegliere solo i cibi che davvero vi servono. A saltare senza troppi rimpianti il corridoio dei gelati, quello delle torte, dei salumi…

