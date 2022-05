10 errori da evitare quando si allenano i bicipiti (e si vuole aumentare la massa)

Il bicipite è un muscolo relativamente piccolo, ma non per questo meno importante. Chi si iscrive per la prima volta in palestra si focalizza subito sull’allenamento dei bicipiti, simbolo di forza e potenza. Soprattutto in estate poi, sotto una tshirt, un bel bicipite fa la sua figura.

Forse proprio per questo motivo, per il fatto che è un muscolo molto ‘voluto’, spesso in palestra vengono commessi errori nell’allenamento e nell’esecuzione degli esercizi. E questi errori spesso rendono molto difficile ottenere i risultati desiderati. Ricordate che un allenamento serio e costante, unito ad un’alimentazione adeguata, non può non dare risultati. Se i risultati non arrivano… state commettendo qualche errore. Ecco i dieci errori più frequenti.

Allenare i bicipiti troppo spesso . Due allenamenti settimanali per i bicipiti sono più che sufficienti.

. Due allenamenti settimanali per i bicipiti sono più che sufficienti. Esagerare con il numero di serie e di esercizi . Tre esercizi da 3 o 4 serie l’uno sono già molti. Non superate mai le 12 serie totali per ogni allenamento dei bicipiti.

. Tre esercizi da 3 o 4 serie l’uno sono già molti. Non superate mai le 12 serie totali per ogni allenamento dei bicipiti. Pesi troppo leggeri . Il muscolo deve essere stimolato adeguatamente, e il peso dei manubri o del bilanciere è importante. Troppo leggero = poco muscolo.

. Il muscolo deve essere stimolato adeguatamente, e il peso dei manubri o del bilanciere è importante. Troppo leggero = poco muscolo. Pesi troppo pesanti . È vero anche il contrario; chi si fa prendere dall’entusiasmo e carica eccessivamente il bilanciere finisce con l’eseguire in maniera non corretta gli esercizi, scaricando il lavoro su altri gruppi muscolari, e non stimolando adeguatamente quello che è il bersaglio dell’esercizio: il bicipite.

. È vero anche il contrario; chi si fa prendere dall’entusiasmo e carica eccessivamente il bilanciere finisce con l’eseguire in maniera non corretta gli esercizi, scaricando il lavoro su altri gruppi muscolari, e non stimolando adeguatamente quello che è il bersaglio dell’esercizio: il bicipite. Esecuzione parziale del movimento . Il muscolo deve lavorare da pienamente contratto a pienamente esteso. In palestra si vedono spesso persone che eseguono mezzi movimenti. Il movimento deve essere sempre completo.

. Il muscolo deve lavorare da pienamente contratto a pienamente esteso. In palestra si vedono spesso persone che eseguono mezzi movimenti. Il movimento deve essere sempre completo. Uso di cavi e macchine . Sono comodi, e certe macchine sono anche fatte bene. Ma ricordate che la massa si sviluppa con i pesi liberi, nella fattispecie bilancieri e manubri.

. Sono comodi, e certe macchine sono anche fatte bene. Ma ricordate che la massa si sviluppa con i pesi liberi, nella fattispecie bilancieri e manubri. Troppo riposo tra le serie . Il muscolo deve essere spremuto, il riposo serve solo a consentirgli di riprendersi quanto serve per la serie successiva. 90 secondi di riposo tra una serie e l’altra sono già tanti.

. Il muscolo deve essere spremuto, il riposo serve solo a consentirgli di riprendersi quanto serve per la serie successiva. 90 secondi di riposo tra una serie e l’altra sono già tanti. Troppo poco riposo tra le serie . Vale anche il contrario. Se volete usare pesi medio-pesanti non riuscirete a farlo e non date al muscolo almeno un minuto di tempo per recuperare.

. Vale anche il contrario. Se volete usare pesi medio-pesanti non riuscirete a farlo e non date al muscolo almeno un minuto di tempo per recuperare. Esecuzione del movimento troppo veloce . Il muscolo deve stare in tensione il più a lungo possibile, quindi l’esecuzione deve essere lenta sia nella fase di sforzo sia nella fase di ritorno alla posizione di partenza.

. Il muscolo deve stare in tensione il più a lungo possibile, quindi l’esecuzione deve essere lenta sia nella fase di sforzo sia nella fase di ritorno alla posizione di partenza. Niente riscaldamento prima dell’allenamento dei bicipiti. Il modo migliore per farsi male. E poi un muscolo ben riscaldato, già ‘pompato’ da un paio di serie leggere di riscaldamento risponderà meglio agli esercizi ‘veri’.

