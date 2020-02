Forse questo look Matrix potrebbe essere il tuo nuovo look per la primavera? Street style moda uomo 2020

Giacche di pelle, stivali trendy, borse a tracolla / ancorate alla cintura. Questo Matrix look è interessante. Le tendenze moda per la primavera 2020 sono dominate dalla pelle e il look Matrix non poteva non materializzarsi.

Un soprabito in pelle, stivali molto cool. Lo scorso inverno questo look è tornato di moda, preferibilmente in morbida pelle nera. Questa tendenza continua anche per la primavera del 2020. Invece della pelle nera, possiamo variare e rivolgerci ad un colore come il grigio piombo, il marrone chiaro, ma rimane la pelle e il total look Matrix. Possiamo anche fare alcune concessioni per quanto riguarda gli stivali. Invece del nero possono essere marroni, o verdi… Il fashionista che vedete nelle nostre foto street style sembra saperlo fare bene (abbiamo fotografato questo ragazzo durante la settimana della moda autunno inverno 2020 2021 fuori da Marni e da Fendi). Ma probabilmente voi lo saprete interpretare anche meglio :-)

Ad ogni modo, se vi piacciono le giacche di pelle, ora è il momento di indossarle (o forse anche no, se siete in linea con ADVERSUS e non amate il convenzionale). Potete trovare i capi più interessanti nei negozi di moda vintage. Basta entrare in un negozio del genere anche solo per darsi un’occhiata intorno, e farsi venire delle idee moda che tengano in considerazione le tendenze più nuove.

N.B. Fate molta attenzione alla camicia di pelle sotto il soprabito di pelle. La pelle su pelle è una delle più importanti tendenze della moda di adesso.

