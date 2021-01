Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: la migliore esperienza mobile

Samsung Electronics ha presentato il nuovo Galaxy S21 Ultra 5G, il dispositivo top di gamma che espande i confini delle possibilità di uno smartphone. Galaxy S21 Ultra 5G rappresenta la soluzione ideale per quanti desiderano il meglio delle tecnologie Samsung, grazie al più avanzato sistema di fotocamere professionali e al display più luminoso ed intelligente di Samsung. Inoltre, il nuovo smartphone porta la produttività e la creatività a un livello superiore, introducendo per la prima volta nella serie Galaxy S l’apprezzata esperienza della S Pen.

Galaxy S21 Ultra 5G è il nuovissimo capitolo della storia della serie Galaxy S, che da dieci anni introduce esperienze all’avanguardia in ambito mobile. È pensato per utenti che richiedono una tecnologia top di gamma per mantenersi in contatto con le persone e le cose più importanti. Galaxy S21 Ultra 5G si unisce alla nuova serie di dispositivi Galaxy S, portando l’esperienza Galaxy S21 a un livello superiore.

Innovazione incredibile all’interno di un design esclusivo

La serie Galaxy S21 presenta un nuovo stile audace che la distingue dagli altri smartphone. Il nuovo e iconico alloggiamento per il comparto fotografico si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo, dando vita a un design elegante e suggestivo. Galaxy S21 Ultra 5G è disponibile nei colori Phantom Black e Phantom Silver ed è rivestito con una elegante finitura opaca, per un look sofisticato e senza tempo. Galaxy S21 Ultra 5G offre una maggiore resistenza grazie al Corning® Gorilla® Glass Victus ™, il Gorilla Glass più resistente di sempre.

Galaxy S21 Ultra 5G è il modello più grande della serie Galaxy S21, con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8’’, ad oggi lo schermo più intelligente di uno smartphone Galaxy. Per la prima volta gli utenti non devono più decidere tra la fluidità di una frequenza di aggiornamento da 120Hz e un display Quad HD+: su Galaxy S21 Ultra 5G sono disponibili entrambi. La frequenza di aggiornamento dello schermo si adatta al contenuto visualizzato, da 10Hz a 120Hz, assicurando la migliore esperienza di visione possibile senza compromettere la durata della batteria. Rispetto a Galaxy S20, Galaxy S21 Ultra 5G offre immagini 25% più brillanti grazie a 1.500nit di luminosità massima, la più alta su uno smartphone Galaxy. Con un rapporto di contrasto migliorato del 50%, i contenuti sullo schermo risultano nitidi ed immersivi, anche all’esterno. Infine, come Galaxy S21 5G ed S21+ 5G, anche Galaxy S21 Ultra 5G include un sistema di protezione della vista, per aiutare a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Esperienza fotografica migliorata

Galaxy S21 Ultra 5G offre un sistema avanzato di fotocamere di livello professionale, con cui poter realizzare scatti degni di uno studio fotografico, con diverse luci e impostazioni, o girare ed editare video con una varietà di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale (IA).

È dotato di quadrupla fotocamera posteriore (ultra-grandangolare, grandangolare e doppio teleobiettivo) che dispone di un sensore professionale da 108 MP migliorato, da cui è possibile acquisire foto HDR a 12 bit, con informazioni sui colori 64 volte più ricche e una gamma dinamica oltre tre volte più ampia. Per la prima volta su uno smartphone Galaxy, è possibile registrare in 4K a 60 fps con tutti gli obiettivi, inclusi la fotocamera frontale e le quattro lenti posteriori, in modo da poter passare a una prospettiva diversa con la medesima qualità dell’immagine. Inoltre, grazie all’opzione file RAW a 12 bit, è possibile conservare tutti i dettagli anche per l’editing delle foto.

Ogni volta che si utilizza lo zoom su Galaxy S21 Ultra 5G, non è necessario preoccuparsi della nitidezza dell’immagine. Galaxy S21 Ultra 5G include lo Space Zoom 100x, potenziato dal primo sistema con doppio teleobiettivo mai realizzato da Samsung: un’ottica 3x e un’ottica 10x, entrambe equipaggiate con il Dual Pixel (2PD) AF, in modo da catturare immagini definite, indipendentemente dalla distanza dall’azione.

Il sensore Scatto Notturno di Galaxy S21 Ultra 5G è il più grande passo in avanti di Samsung per quanto riguarda la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Con la Modalità Notte migliorata, la riduzione del rumore e la tecnologia Nona-binning da 12 MP, è possibile catturare immagini impegnative, come una stanza scarsamente illuminata o un paesaggio notturno, rapidamente e con una qualità eccellente.

Connessioni smart e veloci tra più dispositivi

Galaxy S21 Ultra 5G raccoglie l’eredità di Samsung nel fornire tecnologie all’avanguardia come la Ultra-wideband (UWB), introducendo nuove funzionalità di connettività che trasformeranno il modo di interagire con i dispositivi.

Gli utenti che scelgono Galaxy S21 Ultra 5G si aspettano che questo smartphone top di gamma porti la creatività e la produttività a un livello superiore. Ecco perché, per la prima volta su qualunque dispositivo della Serie S, Samsung ha introdotto l’esperienza S Pen su Galaxy S21 Ultra 5G con tecnologia Wacom: si potrà quindi disegnare, prendere appunti, editare foto e firmare documenti. È possibile utilizzare la S Pen di un dispositivo Galaxy Note o Galaxy Tab, oppure acquistare una S Pen separatamente, anche insieme a una custodia compatibile.

Per garantire una connettività migliore e più rapida, Galaxy S21 Ultra 5G è uno dei primi smartphone che supporta il Wi-Fi 6E che offre una maggiore larghezza di banda e una connessione internet più veloce, così da poter trasmettere in streaming e condividere contenuti in un batter d’occhio. Con una connettività 5G ultraveloce e a bassissima latenza, Galaxy S21 Ultra 5G è progettato per fornire download video veloci, oltre a videoconferenze e streaming sempre fluidi.

Grazie alle funzionalità Ultra-wideband (UWB) integrate in Galaxy S21 Ultra 5G e S21 + 5G, sarà presto possibile usare Galaxy S21 per sbloccare automaticamente le portiere di un’auto compatibile, senza estrarre le chiavi. Con Galaxy S21 Ultra 5G e Galaxy S21+ 5G, è anche possibile utilizzare AR Finder per condividere messaggi virtuali ad altri utenti di smartphone Galaxy quando si ha bisogno di aiuto per ritrovare un oggetto smarrito.

Inoltre, con SmartThings su Android Auto™, la serie Galaxy S21 può essere utilizzata per controllare i dispositivi smart di casa comodamente dall’auto. Collegando Galaxy S21 a un’auto compatibile con Android Auto, ad esempio, è possibile accendere le luci della veranda o persino aumentare la temperatura del termostato prima di tornare a casa, tutto direttamente dall’auto.

Infine, per garantire connessioni durature e senza interruzioni all’interno dell’intero ecosistema di dispositivi connessi, Galaxy S21 Ultra 5G utilizza la tecnologia Dual Bluetooth®, che permette ai dispositivi connessi, come Galaxy Buds Pro, di consumare meno batteria grazie a una connessione stabile.

Performance e protezione su cui contare

Le rivoluzionarie funzionalità di fotocamera, display e connettività di Galaxy S21 Ultra 5G sono alimentate dal processore più avanzato ad oggi disponibile nel mondo Galaxy, che offre maggiore velocità, capacità computazionali avanzate e maggiore efficienza energetica. E quando la batteria si scarica, Galaxy S21 Ultra 5G può raggiungere una carica del 50% in soli 30 minuti.

Oggi più che mai, gli smartphone giocano un ruolo centrale nella vita quotidiana delle persone e la protezione delle informazioni sensibili si rivela cruciale. Galaxy S21 è protetto da Samsung Knox Vault, la piattaforma di sicurezza proprietaria integrata a livello di processore (SoC). Con l’aggiunta di una memoria sicura a prova di manomissione, Samsung Knox Vault permette a Galaxy S21 di raggiungere un nuovo livello di protezione.

Galaxy S21 introduce, inoltre, un nuovo strumento per monitorare e proteggere la propria privacy. È infatti possibile rimuovere i metadati sulla posizione dalle foto prima di condividerle. Con la nuova funzionalità Private Share, è inoltre possibile controllare chi accede al contenuto inviato e per quanto tempo rimane disponibile.

Copertura opzionale Samsung Care+

È possibile scegliere la più completa tranquillità e ottenere il massimo dal nuovo Galaxy S21 con Samsung Care+, che include una sessione dedicata di set-up, supporto 24/7 via telefono o chat, riparazione dello schermo, l’estensione della garanzia e la copertura per i danni accidentali. È possibile aggiungere Samsung Care+ al momento del checkout su samsung.com/samsung-care-plus.

Disponibilità e prezzi in Italia

A partire dal 14 gennaio, Galaxy S21 Ultra 5G sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online. Galaxy S21 Ultra 5G arriverà in due colori vivaci con finiture opache ed eleganti: Phantom Silver e Phantom Black. Esclusivamente su Samsung.com saranno anche disponibili tre colorazioni, Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown.

Galaxy S21 Ultra 5G sarà acquistabile nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni: