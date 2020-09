Samsung presenta Galaxy Z Fold2 5G, il dispositivo che cambia forma al futuro

Samsung Electronics presenta il suo rivoluzionario dispositivo con display flessibile di nuova generazione: Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Con avanzati miglioramenti e innovazioni significative, Galaxy Z Fold2 5G assicura una nuova esperienza per chi desidera la tecnologia all’avanguardia in uno smartphone pieghevole. Dotato di un display esterno più grande e uno schermo principale molto ampio, Galaxy Z Fold2 5G combina un design sofisticato e rifiniture di alta qualità con nuove funzionalità intuitive per un’esperienza in mobilità unica, che assicura grande versatilità nella vita di tutti i giorni.

Nuovo design elegante

Galaxy Z Fold2 5G abbina un design raffinato e una progettazione avanzata in un dispositivo affidabile da usare ogni giorno.

Esperienze complete e immersive per i contenuti 1 – Il display esterno Infinity-O da 6,2 pollici garantisce la massima facilità di utilizzo, in modo da poter controllare le email, cercare indicazioni stradali o persino guardare i propri contenuti preferiti senza dover aprire continuamente il dispositivo. Una volta aperto, l’ampio schermo principale da 7,6 pollici, con cornici ridotte al minimo e una fotocamera anteriore senza notch, permette di immergersi nei contenuti con una frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz per uno scorrimento e una modalità di gioco estremamente fluidi. Per completare l’esperienza, Galaxy Z Fold2 5G è dotato del miglior audio dinamico finora disponibile in un dispositivo Galaxy, con un effetto stereo migliorato e un suono più chiaro fornito dai doppi altoparlanti con ampia gamma dinamica.

Catturare e visualizzare i contenuti esattamente come si desidera

L’innovativo fattore di forma pieghevole e il design sofisticato sono portati a un nuovo livello dalle esclusive esperienze mobili disponibili con Galaxy Z Fold2 5G. Il dispositivo unisce la modalità Flex4 con App Continuity5 per garantire una maggiore facilità d’uso, oltrepassando il confine tra lo schermo esterno e quello principale. Grazie a questa flessibilità, è possibile creare o visualizzare contenuti ottimizzati in base alle proprie preferenze, con il dispositivo aperto o chiuso.

Un dispositivo flessibile e produttivo come il proprio stile di vita – Con la modalità Flex, è ancora più facile acquisire contenuti e controllarli in tempo reale. Grazie alla modalità Capture View 6 , ora non è più necessario uscire dall’app Fotocamera. Si può visualizzare chiaramente la foto o il video appena ripreso o controllare fino a cinque dei contenuti più recenti nella metà inferiore, mentre l’anteprima del prossimo scatto è mostrata nella metà superiore. In alternativa, è possibile scatenare la creatività con la funzione Inquadratura Automatica 7 . Che ci si voglia esibire in un ballo sui social o mostrare le proprie abilità in cucina, Galaxy Z Fold2 5G permette di registrare video a mani libere e mantiene il soggetto a fuoco anche quando è in movimento.

Ottenere il massimo in ogni momento

Galaxy Z Fold2 5G supporta la produttività mobile di nuova generazione con avanzate funzionalità multitasking, grazie a nuove e intuitive modalità di interazione. Per ottenere sempre il massimo, è possibile personalizzare lo schermo principale delle dimensioni di un tablet adattandolo al proprio stile di lavoro.

Multitasking senza soluzione di continuità – Multi Active Windows11 consente di controllare il layout dello schermo in modo più semplice e flessibile. È possibile aumentare la produttività aprendo più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati12. Multi Active Windows migliorata permette di aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge per ancora più praticità. La funzionalità drag-and-drop13 consente di trascinare facilmente testo, immagini e documenti da un’app all’altra per il trasferimento istantaneo. Si può anche acquisire rapidamente una schermata in un’app e trasferire l’immagine in un’altra grazie alla funzione Acquisizione Schermo Diviso.

Interazioni con le app ottimizzate per supportare ogni flusso di lavoro – È possibile scegliere l’interfaccia utente sullo schermo principale più ottimizzata per le proprie esigenze. Dalle impostazioni si può alternare in modo semplice e rapido un layout dello schermo ampio con un layout di uno smartphone tradizionale 14 .

– È possibile scegliere l’interfaccia utente sullo schermo principale più ottimizzata per le proprie esigenze. Dalle impostazioni si può alternare in modo semplice e rapido un layout dello schermo ampio con un layout di uno smartphone tradizionale . Visualizzazione ottimizzata delle app – Ottenere il massimo da ogni momento della vita quotidiana e migliorare l’esperienza di visualizzazione delle proprie app preferite, come Gmail, YouTube e Spotify. Utilizzare lo schermo principale con le app di Office in Microsoft 365 per simulare l’esperienza di un tablet. Ad esempio, si può utilizzare al meglio Microsoft Outlook visualizzando la posta in arrivo sul lato sinistro insieme alle conversazioni correnti. Modificare documenti di Word, fogli di calcolo di Excel o presentazioni di PowerPoint con barre degli strumenti simili a quelle su un PC.

La leadership di Galaxy rafforzata da partnership strategiche

Samsung adotta un approccio aperto e collaborativo rispetto alle partnership. Attraverso una collaborazione di lunga data con Google, Samsung ha stabilito un ecosistema aperto per i dispositivi pieghevoli. Grazie a questa partnership, Samsung ha promosso l’innovazione dell’esperienza utente con i dispositivi pieghevoli per realizzare l’obiettivo di creare il fattore di forma definitivo. Inoltre, una partnership consolidata con Microsoft, in combinazione con l’hardware avanzato e l’esperienza sullo schermo ampio di Galaxy Z Fold2 5G, consente agli utenti di massimizzare la produttività negli ambienti mobili.

Sulla base della grande tradizione di leadership dei dispositivi Galaxy, Samsung spinge ancora più avanti i confini dell’innovazione e della progettazione per i dispositivi mobili. Galaxy Z Fold2 5G permette agli utenti di navigare a velocità estremamente elevate grazie alla sua piena compatibilità con la banda completa 5G15, mentre la batteria16 da 4.500 mAh e la capacità di Ricarica Ultra-Veloce17 consentono garantiscono una lunga durata. Galaxy Z Fold2 5G offre anche una connessione wireless Samsung DeX18 per lavorare in modo produttivo, mentre la tecnologia Ultra Wide Band (UWB)19 integrata nel dispositivo rende semplice e veloce la condivisione di file, foto o video con la funzione Condivisione Qui Vicino.20

Servizio Premier per Galaxy Z

Gli utenti di Galaxy Z Fold2 5G possono beneficiare del servizio Premier per Galaxy Z: un’assistenza dedicata pensata per offrire la migliore esperienza possibile ai clienti. Un supporto concierge on-demand da parte di un team dedicato di esperti del prodotto21 è a disposizione del cliente; in questo modo sarà ancora più facile fissare appuntamenti, connettersi in una sessione uno-a-uno con gli esperti e scoprire come accedere alle esperienze uniche rese possibili da Galaxy Z Fold2 5G. I possessori di Galaxy Z Fold2 5G godono della sicurezza offerta da Samsung Care+, che fornisce una protezione del dispositivo con un intervento contro danni accidentali del display entro un anno dalla data di acquisto.22 Per usufruire della copertura Samsung Care+ gratuita è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, sull’app Samsung Members o sul sito web Samsung Care+ Gli utenti di Galaxy Z Fold2 5G potranno inoltre usufruire delle migliori esperienze mobili possibili supportando tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo (OS) Android.23

Disponibilità

Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 18 settembre 2020 nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze al prezzo di 2.049€. È possibile prenotare Galaxy Z Fold2 5G dal 1 settembre al 17 settembre 2020. Opzioni personalizzate saranno disponibili per gli utenti su Samsung.com in alcuni mercati24 con quattro diversi colori per la cerniera: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

*Tutte le specifiche e le descrizioni fornite nel presente documento possono essere diverse dalle specifiche e dalle descrizioni effettive del prodotto. Samsung si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento e ai relativi contenuti, tra cui, a titolo esemplificativo, funzionalità, caratteristiche, specifiche, interfaccia utente, immagini, video, vantaggi, design, prezzi, componenti, prestazioni, disponibilità, funzionalità e qualsiasi altra informazione sul prodotto.

1 Le misure del display sono riferite alla diagonale e l’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera.

2 Galaxy Z Fold2 5G può essere appoggiato su una superficie con un’angolazione da 75 a 115 gradi. Una più ampia gamma di angolazioni può essere accessibile per gli utenti a seconda dell’ambiente e dei casi di utilizzo

3 La personalizzazione della cerniera sarà disponibile online su Samsung.com a partire dal 01 settembre 2020

4 La modalità Flex è supportata dalle app native di Samsung (Fotocamera, Videochiamata, Galleria, Lettore video, Orologio, Calendario, Calcolatrice) e altre app di partner, tra cui YouTube, Google Duo e molte altre in futuro.

5 App Continuity funziona con applicazioni selezionate. Sono disponibili sempre più app compatibili, fornite da sviluppatori di terze parti.

6 La modalità Capture View è disponibile anche quando il dispositivo è completamente aperto. Per utilizzarla, basta premere il comando corrispondente nella parte superiore destra dell’interfaccia utente della Fotocamera.

7 Quando vengono rilevate più di 3 persone, viene eseguito uno zoom indietro per inquadrarle. Sono disponibili sia la fotocamera anteriore (grandangolare) che quella posteriore (Ultra-grandangolare). La distanza tracciabile è di circa 1,5 – 2,5 metri. Questo algoritmo di machine learning rileva il volto e il corpo umano per monitorare il movimento del soggetto.

8 Galaxy Z Fold2 5G non supporta la registrazione video 8K (massimo 4K).

9 Scatto Singolo acquisisce immagini e video fino a 15 secondi.

10 Solo per la fotocamera posteriore grandangolare.

11 Gli utenti possono utilizzare Multi Active Windows anche sullo schermo esterno con due finestre divise orizzontalmente. Multi Active Windows funziona con applicazioni selezionate. Sono disponibili sempre più app compatibili, fornite da sviluppatori di terze parti.

12 Attualmente disponibile con tre app native che sono Samsung Notes, Internet, Archivio e le app Office in Microsoft 365 (attualmente disponibile solo tra diverse funzioni).

13 La funzionalità drag-and-drop funziona con applicazioni selezionate, tra cui le app native di Samsung (Galleria, Internet, Messaggi, Archivio, Samsung Notes) e altre, come le app Office in Microsoft 365, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Gmail, Chrome, Google Maps.

14 Disponibile con 11 app native di Samsung (tra cui Messaggi, Contatti, Telefono, Archivio, Internet, Calendario, Orologio, Videochiamata, Promemoria, Calcolatrice, Spazio AR), app Google come YouTube, Gmail e Google Maps, app Microsoft come Microsoft Outlook e altre app di terze parti come Spotify.

15 Le velocità 5G variano e richiedono una connessione e una rete ottimali (i fattori includono la frequenza, la larghezza di banda e la congestione della rete). Consultare l’operatore mobile per informazioni sulla disponibilità.

16 Stima relativa al profilo di utilizzo di un utente medio/tipico. Valutato in modo indipendente da Strategy Analytics nel Regno Unito tra il 25 luglio e il 4 agosto 2020 con versioni non definitive di SM-F916, con le impostazioni predefinite utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con la rete mmWave 5G). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell’ambiente di rete, delle funzionalità e app utilizzate, della frequenza delle chiamate e dei messaggi, del numero di ricariche e di molti altri fattori.

17 Utilizzando il caricabatterie e il cavo inclusi.

18 La connessione wireless Samsung DeX è disponibile solo con le Smart TV che supportano il mirroring dello schermo dello smartphone. Per un’esperienza ottimale, utilizza questa funzionalità con le Smart TV Samsung lanciate nel 2019 o versioni successive.

19 La disponibilità della funzione UWB può variare a seconda del mercato e/o della legge applicabile.

20 La disponibilità di Condivisione Qui Vicino può variare a seconda del mercato o dell’operatore.

21 La disponibilità del servizio Concierge per Galaxy Z può variare a seconda del mercato. Tutte le informazioni sul servizio Premier per Galaxy Z sono disponibili all’indirizzo Samsung.com.

22 Samsung Care+ per Galaxy Z Fold2 5G richiede una registrazione gratuita entro 30 giorni dalla data di acquisto dello smartphone. In caso di riparazione si applica una tariffa per richiedere la protezione una tantum di Samsung Care+ per Galaxy Z Fold2 5G. La copertura e la disponibilità della protezione possono variare a seconda del mercato. Informazioni complete sul Galaxy Z Premier Service sono disponibili sul sito Samsung.com.

23 La disponibilità di aggiornamenti e funzionalità del sistema operativo Android può variare a seconda del dispositivo e del mercato. Il programma di aggiornamento dipenderà da fattori quali, ma non solo, la complessità dell’aggiornamento, il modello, la penetrazione del mercato e altro ancora.

24 La personalizzazione del colore della cerniera a scomparsa sarà disponibile in 21 mercati, tra cui Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tailandia e Vietnam.