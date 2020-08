Samsung presenta cinque nuovi dispositivi avanzati dell’ecosistema Galaxy che rivoluzionano il modo di lavorare e divertirsi

La serie Galaxy Note20 offre dispositivi progettati per la produttività, che si connettono senza soluzione di continuità con l’ecosistema Galaxy per avere più libertà e vivere ogni momento al massimo

Samsung Electronics ha organizzato il suo primo evento virtuale Galaxy Unpacked in diretta streaming dalla Corea per presentare una nuova gamma di dispositivi avanzati. Durante l’evento sono stati presentati cinque dispositivi, che si integrano perfettamente per consentire agli utenti di muoversi al meglio in un mondo in rapida evoluzione: Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G, la gamma di prodotti Note più potente mai realizzata; Tab S7 e S7+, versatili tablet per la produttività e la creatività; Galaxy Watch3, uno smartwatch premium con funzioni avanzate per la salute; Galaxy Buds Live, auricolari eleganti ed ergonomici con una qualità audio superiore, e Galaxy Z Fold2 5G, lo smartphone con display flessibile di nuova generazione con caratteristiche migliorate.

“Mai prima d’ora ci siamo affidati alla tecnologia come facciamo oggi. È così che restiamo connessi mentre affrontiamo le straordinarie sfide che tutto il mondo deve fronteggiare”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “La tecnologia deve rendere la vita più facile, non più complessa. Ecco perché abbiamo introdotto cinque nuovi dispositivi avanzati. Da soli, questi dispositivi sono potenti strumenti per ottenere il massimo dal lavoro e dall’intrattenimento. Insieme, come parte dell’ecosistema Galaxy, collaborano senza soluzione di continuità, per consentire di dedicare il proprio tempo a ciò che conta di più”.

Galaxy Note20 e Note20 Ultra 5G, la gamma di prodotti Note più potente mai realizzata

La serie Galaxy Note20 offre dispositivi progettati per la produttività che funzionano come un computer e permettono di giocare come un professionista. I device della serie sono disponibili in due versioni: Galaxy Note20 Ultra 5G, pensato per gli appassionati del Note che richiedono il livello più elevato di potenza e produttività, e Galaxy Note20, per gli utenti Note che desiderano massimizzare il proprio tempo per il lavoro e il gaming. Entrambi sono progettati per garantire maggiore efficienza, in modo da avere più tempo per rimanere in contatto con le persone più care.

Produttività all’ennesima potenza

Oggi le persone hanno bisogno di dispositivi che siano versatili e garantiscano loro flessibilità, in modo da poter lavorare, giocare e connettersi come preferiscono. Con la serie Galaxy Note20 è possibile portare la propria produttività ad un livello superiore. I nuovi smartphone della serie Galaxy Note trasformano il modo di lavorare, consentendo di fare di più, ovunque e in qualsiasi momento. Ora, sulla serie Galaxy Note20, le caratteristiche avanzate di S Pen e Samsung Notes sono state migliorate e sono state implementate anche in Tab S7 e Tab S7+. Inoltre, una collaborazione sempre più stretta con Microsoft, un partner di lunga data di Samsung, consente alla serie Galaxy Note20 e ai PC Windows di lavorare perfettamente insieme.

Da sempre apprezzata dagli utenti di Note e da chi desidera lavorare in multitasking, la S Pen migliorata della serie Galaxy Note20 offre un’esperienza di scrittura realistica, per consentire di catturare le idee e cogliere al volo l’ispirazione. La serie Galaxy Note20 garantisce ancora più precisione, assicurando un’accuratezza e una reattività senza precedenti. Le cinque nuove funzionalità di Air Actions della S Pen semplificano la navigazione senza dover toccare il dispositivo: è possibile, ad esempio, tornare alla schermata iniziale o fare uno screenshot semplicemente con un movimento del polso. Esperienza Samsung Notes più flessibile e utile. Abbiamo bisogno di strumenti progettati per permetterci di lavorare ovunque, in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo. Per aiutare gli utenti a catturare, modificare e condividere le proprie idee sul proprio smartphone, tablet o PC, Samsung Notes dispone di funzionalità di salvataggio automatico e sincronizzazione, che rendono le perdite di dati un ricordo del passato. Samsung Notes converte automaticamente la scrittura disordinata in calligrafia facilmente leggibile. Anche fornire feedback in mobilità diventa semplice, ora che è possibile modificare, annotare ed evidenziare i PDF in Samsung Notes. Si può utilizzare la nuova opzione per registrare l’audio mentre si prendono appunti: basterà toccare una parola nelle note per passare al momento corrispondente nella registrazione. Inoltre, è possibile mantenere le note sempre organizzate con una nuova, intuitiva gestione delle cartelle che rende tutto più facile da trovare.

Intrattenimento e gaming avanzato

Samsung sta anche sfruttando la propria partnership con Microsoft sul lato dell’intrattenimento, portando sulla serie Galaxy Note20 il gaming a un livello superiore. È possibile immergersi completamente nella più potente esperienza di gioco mobile mai progettata da Samsung per uno smartphone, in modo da poter giocare come un professionista dal divano, in giardino o in qualsiasi ambiente della casa. La serie Galaxy Note20 offre prestazioni superiori per scattare foto eccezionali e riprendere video di qualità cinematografica, oltre a fornire esperienze multitasking avanzate.

I propri giochi Xbox preferiti sulla serie Galaxy Note20. A partire dal 15 settembre, sarà possibile divertirsi con oltre 100 popolari giochi Xbox dallo smartphone o dal tablet, direttamente dal cloud (beta) con Xbox Game Pass Ultimate, che include successi come Minecraft Dungeons e Gears 5 5 . L’esperienza di gioco della serie Galaxy Note20 è ulteriormente migliorata con il Game Booster basato sull’Intelligenza Artificiale e l’ottimizzazione della risposta audio Bluetooth, oltre alla latenza del tocco a 240Hz sul Galaxy Note20 Ultra 5G. Inoltre, con un display ampio e immersivo e un’esperienza di gioco fluida grazie al processore più veloce mai utilizzato in un dispositivo Galaxy, la serie Galaxy Note20 è un dispositivo di gioco professionale che è possibile tenere comodamente in tasca.

Con un formato di 21:9 e registrazione a 24 fps, la fotocamera 8K della serie Galaxy Note20 ora offre l’accesso a una risoluzione estremamente elevata e un’esperienza video di qualità professionale. È possibile usare la potente modalità Video Pro con messa a fuoco, audio, esposizione, strumenti di zoom e ripresa a 120 fps con opzioni FHD per video in stile cinematografico. Si possono inoltre controllare le sorgenti audio della serie Galaxy Note20, regolando il segnale e scegliendo tra i microfoni o le sorgenti esterne, per avere la massima chiarezza dei suoni. In combinazione con Galaxy Buds Live, ad esempio, si può registrare audio cristallino riducendo al minimo il rumore di fondo . Multitasking con Samsung DeX avanzato. Per la prima volta con Samsung DeX7, si può collegare in modalità wireless Galaxy Note20 a una Smart TV quando si ha bisogno di uno schermo più grande. È possibile gestire due schermi contemporaneamente con Galaxy Note20 e uno schermo TV, in modo da poter inviare messaggi ai propri amici durante il gioco o ottenere feedback in tempo reale mentre si condivide l’ultimo video realizzato.

Tradizione Galaxy di potenza e prestazioni

Galaxy Note ha consolidato il proprio status di smartphone con performance avanzate. La serie Galaxy Note20 porta avanti questa tradizione, essendo la più potente serie Note mai realizzata, per offrire tutto ciò che si conosce, ama e ci si aspetta dai dispositivi Galaxy.

La serie Galaxy Note20 dispone del processore più veloce tra tutti i dispositivi Galaxy. Include tecnologie all’avanguardia ed esperienze mobili di qualità superiore, senza sacrificare il design iconico. Sia Galaxy Note20 che Galaxy Note20 Ultra 5G introducono una nuova colorazione Mystic, con toni neutri e morbidi che vanno al di là delle tendenze del momento con un nuovissimo effetto satinato e una texture che riduce i segni delle impronte digitali e le imperfezioni.

Per la prima volta nella serie Note, Galaxy Note20 Ultra 5G offre un display vivido e luminoso Dynamic AMOLED 2X e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che si adatta automaticamente in base al contenuto visualizzato, producendo immagini fluide sullo schermo e limitando consumi eccessivi.

Inoltre la serie Galaxy Note20 è dotata di batteria intelligente di lunga durata8 e di Ricarica Ultra-Rapida, che permette di ottenere più del 50% di carica in soli 30 minuti9.

Grazie alla leadership di Samsung nel 5G, ora è possibile contare su una potenza superiore per tutto ciò che si ama10. È possibile godere dei vantaggi delle velocità ultra-veloci e la tranquillità di sapere che tutto ciò di cui si ha bisogno è a portata di mano con la potenza del Galaxy 5G su entrambe le reti Sub-6 e mmWave. I dispositivi della serie Galaxy Note20 forniscono anche reti Wi-Fi 611 stabili, con una latenza ottimizzata per vari servizi di streaming. Grazie a Samsung Knox, si può avere la certezza che l’hardware e il software del proprio dispositivo Galaxy Note20 siano protetti in modalità end-to-end.

Disponibile per la prima volta su un dispositivo Galaxy con tecnologia UWB12, la funzionalità Nearby Share renderà la condivisione ancora più facile e veloce su Galaxy Note20 Ultra 5G13. Basta puntare Galaxy Note20 Ultra 5G verso un altro dispositivo Galaxy abilitato per UWB, Nearby Share elencherà automaticamente le persone di fronte nella parte superiore del pannello di condivisione. La funzionalità UWB aiuterà in futuro anche a trovare le cose in modo più accurato grazie alla tecnologia AR e ad aprire la porta di casa come una chiave digitale.

Nuove esperienze con l’ecosistema Galaxy connesso

I dispositivi e i servizi Samsung sono progettati per lavorare insieme con la massima facilità, migliorando la produttività e l’intrattenimento. E’ possibile integrare le funzionalità di Galaxy Note20, abbinandole agli altri nuovi dispositivi della gamma Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 e Tab S7+, Galaxy Watch3 e Galaxy Buds Live. Con questi complementi all’avanguardia per l’esperienza Note, è possibile lavorare in modo più intelligente, giocare più a lungo e comunicare meglio.

Galaxy Tab S7 e Tab S7+, tablet versatili per produttività e creatività

Galaxy Tab S7 e Tab S7+ sono due tablet versatili che combinano la capacità di un PC, la flessibilità di un tablet e la connettività di uno smartphone. Grazie alla leadership di Samsung nel 5G, Galaxy Tab S7 e S7+ permettono di realizzare videoconferenze senza soluzione di continuità, download veloci e streaming praticamente senza nessun ritardo.

La produttività di Galaxy Tab S7 e S7+ è a livello di un PC, grazie a Samsung DeX, un potente processore, una migliore esperienza di utilizzo della tastiera (venduta separatamente come Book Cover Keyboard) e una S Pen migliorata con funzionalità simili a quelle della serie Galaxy Note20; tutto ciò permette di ottenere di più in meno tempo. Ma un tablet non dovrebbe solo migliorare la propria produttività, ma anche aiutare ad ottenere il massimo nel proprio tempo libero. Per un migliore intrattenimento, Galaxy Tab S7 e S7+ sono dotati di un display immersivo con un refresh rate di 120 Hz, in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi del gioco basato sul cloud e dello streaming ad alta definizione che il 5G abilita – o fare entrambe le cose allo stesso tempo con capacità multitasking avanzate. Per gli utenti che vogliono ancora più spazio per lavorare, giocare e creare, Galaxy Tab S7+ offre un display extra-large Super AMOLED da 12,4″.

Questi tablet rendono inoltre più facile che mai il lavoro su più dispositivi. Quando non c’è una rete Wi-Fi in vista, è possibile utilizzare l’Hotspot automatico per collegare automaticamente altri dispositivi Galaxy al tablet 5G. E con Nearby Share14, è possibile trasmettere senza sforzo i file ai contatti vicini. Si può usare Galaxy Tab S7 e S7+ per estendere il proprio PC Samsung15 con un secondo schermo, in modo da poter scegliere tra la duplicazione e l’estensione del display16. E’ possibile massimizzare ulteriormente la propria produttività con strumenti come Samsung Notes, S Pen, Book Cover Keyboard e mouse Bluetooth per un’esperienza completa.

Galaxy Watch3, uno smartwatch premium con funzioni avanzate per la salute

Galaxy Watch3 è un accessorio di nuova generazione per gestire la propria routine, raggiungere i propri obiettivi di fitness e tenere sotto controllo la salute. Realizzato con materiali di alta qualità e una versione più sottile della distintiva ghiera girevole, Galaxy Watch3 propone le caratteristiche di un orologio di lusso, che al tempo stesso può essere comodamente portato per tutto il giorno e tutta la notte. Ma questo smartwatch non è solo elegante: è anche il centro della propria esperienza di benessere, grazie alla più ampia suite di strumenti per la salute finora realizzata da Samsung.

Con la funzione Ossigeno nel sangue, è possibile misurare e monitorare la saturazione di ossigeno nel tempo, per scopi di fitness e benessere17. Quando viene rilevata una potenziale caduta, la posizione verrà immediatamente inviata ai contatti predefiniti18. Running Analysis aiuterà l’utente a correre meglio, a migliorare la forma e a prevenire le lesioni, mentre il VO 2 max monitora i progressi cardiovascolari per fornire una visione del consumo di ossigeno19. Per coloro che vogliono mantenersi in forma mentre sono a casa, Samsung Health mette a disposizione più di 120 diversi programmi di allenamento a casa, in modo da poter monitorare i progressi del proprio allenamento direttamente dal polso.

Galaxy Buds Live, auricolari eleganti ed ergonomici con una qualità del suono sorprendente

E’ arrivata la forma innovativa dei veri auricolari senza filo, Galaxy Buds Live. Con un design davvero iconico e un comfort unico, gli auricolari wireless Galaxy Buds Live sono completamente diversi da tutto ciò che un utente abbia mai visto o indossato prima. Combinando l’esperienza audio di AKG con un altoparlante più grande da 12 mm rispetto ai Galaxy Buds+ e un condotto per i bassi, l’audio risulta profondo e ricco, per consentire a tutti di godere della musica proprio come il suo autore l’ha pensata. Galaxy Buds Live sono dotati di tre microfoni e di Voice Pickup Unit, per ascoltare nel migliore dei modi in qualsiasi condizione di rumorosità. Questi auricolari sono dotati della tecnologia Active Noise Cancellation20 per i rumori ambientali per offrire il meglio del suono: una qualità sonora avvolgente, con la possibilità di sintonizzarsi (o isolarsi) dal mondo circostante. Ora ci si può immergere in un audiolibro senza rischiare di perdere l’annuncio del prossimo treno in partenza.

Ridefinire ciò che è possibile con Galaxy Z Fold2 5G

Samsung continua a essere all’avanguardia in una categoria completamente nuova di dispositivi mobili, con l’introduzione della prossima generazione di dispositivi con display flessibile: Galaxy Z Fold2 5G. Dopo aver lanciato due dispositivi foldable e aver ascoltato il feedback degli utenti sugli aggiornamenti più richiesti e sulle nuove funzionalità, Samsung propone Galaxy Z Fold2 5G con innovazioni significative che garantiscono un’esperienza unica ed esclusiva. Galaxy Z Fold2 5G combina la portabilità e la flessibilità di uno smartphone con la potenza e le dimensioni di un tablet per una produttività avanzata. Che sia piegato o aperto, sarà possibile godere di un’esperienza mobile di lusso con il design premium di Galaxy Z Fold2 5G. L’innovativo dispositivo è dotato di due display Infinity-O edge-to-edge, quasi senza cornice. Lo schermo sulla cover è da 6,2 pollici, mentre l’ampio schermo principale è da 7,6 pollici21; entrambi sono più grandi di quelli di Galaxy Fold. Caratterizzato da un design elegante, Galaxy Z Fold2 è disponibile in due colorazioni altrettanto sorprendenti: Mystic Black e Mystic Bronze. Con Galaxy Z Fold2 5G, Samsung continua a ispirare nuove possibilità per l’intera categoria dei dispositivi con display flessibili.

Disponibilità22

Galaxy Note20 sarà in vendita nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €979 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.079. Galaxy Note20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.329, e in esclusiva solo sullo Shop online Samsung.com nella versione con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.429.

È possibile prenotare la serie Galaxy Note20 dal 5 al 20 agosto 2020. Effettuando il preorder di Galaxy Note20 i consumatori potranno scegliere di ricevere in omaggio gli auricolari bluetooth Galaxy Buds+, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger. Prenotando Galaxy Note20 Ultra 5G gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio i nuovi auricolari bluetooth Galaxy Buds Live oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger.

Galaxy Note20 Ultra 5G è disponibile nelle colorazioni esclusive Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White (quest’ultima colorazione in esclusiva sul sito Samsung.com), mentre Galaxy Note20 nelle varianti Mystic Green, Mystic Gray e Mystic Bronze

A partire dal 21 agosto 2020 Galaxy Tab S7 sarà disponibile nella versione WIFI ad un prezzo consigliato di €749 e nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €849. Galaxy Tab S7+ sarà disponibile nella versione WIFI ad un prezzo consigliato di €949 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.149

Prenotando un tablet della serie Galaxy Tab S7 tra il 5 e il 20 agosto 2020 i consumatori potranno scegliere se ricevere la Galaxy Book Cover oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato.

Galaxy Buds Live saranno in preorder dal 5 al 20 agosto e in vendita dal 21 agosto 2020 al prezzo di €189.

Galaxy Watch3 sarà disponibile a dal 7 agosto 2020 a partire da €429. Acquistando il prodotto entro il 20 agosto 2020 i consumatori riceveranno in omaggio un Wireless Battery Pack.