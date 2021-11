Il metaverse. E se fossimo già in un metaverse…?

Ormai la parola metaverse è sulla lingua di tutti, spesso a sproposito. Ed è comprensibile, visto che si tratta di un concetto che esisteva sì da un paio di decenni, ma che nessuno aveva mai veramente esplorato. Quasi nessuno.

Fino a quando quella cricca di facebook e il suo pupazzo-avatar zuckerberg non hanno annunciato al mondo di voler creare un metaverse in cui tutti potranno entrare e continuare a farsi prendere per il culo, finalmente adesso anche in 3D.

Lasciamo perdere il metaverse di facebook, e prendiamo invece in considerazione il concetto di metaverse, l’idea di metaverse. E la nostra realtà.

Ma siamo proprio certi che già questa in cui viviamo noi adesso, questa realtà del cazzo, non sia già un metaverse incredibilmente realistico, siamo certi di non essere gli avatar di altre coscienze che sono entrate in questo metaverse per fare un’esperienza… e che per fare un’esperienza veramente completa hanno dovuto dimenticarsi chi sono realmente? Siamo sicuri che questa non sia già una simulazione?

E chi ci dice che tra 500 anni il metaverse che stiamo creando adesso non sarà così realistico che ci ci entrerà penserà di vivere in una realtà vera… e così via all’ingiù ma anche all’indietro… una catena di metaverse che prima o poi creano e generano un loro nuovo metaverse, o un miliardo di metaverse, in cui tutti (o quasi tutti) i partecipanti al gioco pensano di vivere nella realtà, ma in realtà quella che vivono non è la… realtà…? E così creano avatar di avatar di avatar… che entrano in un metaverse a fare un’esperienza pensando di essere esseri reali… mentre reali non sono? Qualcuno il gioco lo conosce però, e ne approfitta.

Vi pare un po’ troppo? Esagerato? Vi risulta difficile crederlo? Forse. Forse no. Dipende dal livello a cui siete arrivati.

