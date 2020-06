Il tele-virologo che decide per noi, spaventa, vaticina. Ecco la genesi del tele-babau

Prendi lo sfigato della classe, quello che oggi piagnucolando denuncerebbe di essere oggetto di ‘bullismo’ mentre una volta era solo uno sfigato. Insicuro, di scarso successo sotto tutti i punti di vista, magari un po’ secchione per mancanza di alternative, ma non necessariamente. Insomma uno sfigato.

Passano gli anni e si passa dalle medie al liceo, dal liceo all’università. Rubo qualche verso a Fabrizio de André che nella canzone “Un Giudice” cantava “Fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami, diventai procuratore… Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male E allora la mia statura non dispensò più buonumore…”

Ecco qui. In questo caso non parliamo di un giudice ma di uno che si è laureato in medicina. E come il giudice di De André ce ne sono molti anche nelle facoltà di medicina. Il nostro valoroso si è anche specializzato in… virologia. Ha provato già varie volte a farsi avanti, in occasione di altri abbozzi di epidemia, ma non era mai riuscito a far parlare di sé come avrebbe voluto.

Fino a quando il colpo di fortuna lo ha inconsapevolmente (per lui) investito lasciandolo inebetito, ma felice e incredulo: il Covid-19. Da sfigato cronico a oracolo, da dipendente in un laboratorio nel sotterraneo di un ospedale a ospite strarichiesto (e pagato) dei programmi in TV.

“Cosa devo dire perché mi invitiate nuovamente in trasmissione? Che è tutto un dramma? Che non se ne esce? Ecco qui: epidemia! Anzi no, pandemia! Paura, angoscia, nuova normalità… va bene così?”

Ecco la genesi dell’esperto televisivo di pandemie a gettone di presenza che dopo aver pubblicato un instant book sul virus del millennio adesso si sta riciclando anche come consulente aziendale per grosse aziende. E dai suoi vaticini dipenderebbero le decisioni di chi pensa di governarci.

The End. Per adesso.

ADVERSUS