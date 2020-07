Quando un fedez qualsiasi inizia a parlare come una vecchia nonna, o una zia zitella e inacidita siamo messi male. Quando uno come lui inizia a fare la morale significa che qualcosa non sta funzionando. O sta funzionando, ed è un pensiero che fa paura. Per fortuna la gente pensa ancora con la propria testa, una buona parte della popolazione almeno, e qualcosa cambierà. È nell’aria.

ADVERSUS