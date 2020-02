Il look moda “clochard moderno” per l’uomo 2020? No grazie…

I fashionista’s durante le settimane moda a volte interpretano tutto in modo piuttosto colorato. Così mettono insieme improbabili tendenze, magari…

Voi cosa ne pensate di questi look? A noi, personalmente, non solo non piacciono dal punto di vista estetico, ma fanno anche un po’ ridere. E di questo ringraziamo i fashionista’s che così vestendosi hanno alleviato le nostre pesanti giornate lavorative durante la settimana della moda uomo (gennaio 2020) a Milano. Grazie.

Date un’occhiata alle foto street style che pubblichiamo su questa pagina.

