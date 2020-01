Il taglio di capelli uomo più nuovo e trendy per il 2020 è… lungo sul collo!

Torna il cosiddetto mullet, lo sapevamo. Il capello lungo sul collo. Non che la cosa ci emozioni particolarmente. Per fortuna esistono anche modi eleganti per sfoggiare questo taglio.

Se lo hanno scelto come taglio di capelli alla sfilata di Salvatore Ferravamo 9Sfilata Uomo Autunno Inverno 2020 2021) non poteva essere altro che un taglio di capelli elegante. Il mullet che torna nel 2020 è più classico, chic se vogliamo, e meno ‘volgare’ di quello degli anni ’80.

Nel backstage della sfilata di Salvatore Ferravamo per l’autunno inverno 2020 2021 abbiamo visto molti modelli con i capelli più lunghi sul collo. Alcuni modelli avevano un mullet molto esplicito. Ma il capelli dietro era stato sapientemente sfoltito.

Abbiamo comunque anche visto varianti sul tema di questo taglio di capelli per l’uomo. Uomini con teste piuttosto classiche senza che il cosiddetto mullet venisse sfoltito. Il risultato era che i capelli venivano pettinati in modo che guardando i modelli in viso si vedevano spuntare i capelli da dietro le orecchie. Con questo semplice accorgimento il taglio di capelli diventa subito più portabile ed elegante.

Questo taglio di capelli è adatto a tutti i tipi di capelli, lisci o ricci. Nella video intervista all’Hair Stylist Toni Pellegrino qui sotto potete scoprire come realizzare questo look capelli, così moderno ed elegante.

E poi guardate le foto per trovare idee e ispirazione per il vostro taglio di capelli, un taglio di capelli che sarà in linea con le tendenze tagli di capelli uomo 2020.

