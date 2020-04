iPhone SE: un nuovo e potente smartphone in un design amatissimo

Apple ha presentato l’iPhone SE di seconda generazione, un nuovo e potente iPhone con display Retina HD da 4,7” e la sicurezza evoluta del Touch ID. iPhone SE ha un design compatto reinventato dentro e fuori ed è l’iPhone più conveniente. Il nuovo iPhone SE ha il chip A13 Bionic sviluppato da Apple, il più veloce di sempre su uno smartphone e all’altezza anche dei compiti più impegnativi, e il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone, che offre i vantaggi della fotografia computazionale come la modalità Ritratto; inoltre è progettato per non temere le intemperie grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere.

iPhone SE è disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED, e da venerdì 17 aprile sarà possibile preordinarlo a partire da €499.

“Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante,” spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalità Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed è perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocità. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l’ora che i clienti possano toccarlo con mano.”

Un design amatissimo con display da 4,7″

iPhone SE ha un design in alluminio aerospaziale e vetro resistente con lato anteriore completamente nero, ed è disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED. La finitura del vetro posteriore con logo Apple al centro è frutto di un processo di colorazione a sette strati che permette di ottenere tinte ricche e profonde, sfumature precise e un’opacità ottimale, e il profilo in alluminio tono su tono si abbina perfettamente al vetro. Resiste agli schizzi e alla polvere, con un rating di resistenza all’acqua di grado IP67, fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.1

Il display Retina HD da 4,7″ con True Tone regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale per dare allo schermo una luminosità più naturale, simile alla carta. Ha un’ampia gamma cromatica che restituisce colori incredibilmente fedeli ed è compatibile con i contenuti Dolby Vision e HDR10. iPhone SE usa il tocco con feedback aptico per dare accesso alle azioni rapide, come animare una Live Photo, vedere l’anteprima di un messaggio, riorganizzare le app e molto altro, e per aprire i menu contestuali.

iPhone SE riprende anche il tasto Home, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore, e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch ID. Usare il Touch ID è un modo comodo, sicuro e facile per sbloccare l’iPhone senza digitare il codice, inserire password usando il Portachiavi iCloud, accedere alle app, autorizzare acquisti sull’App Store e pagare con Apple Pay.

A13 Bionic, il chip più veloce su uno smartphone

Il chip A13 Bionic, introdotto con iPhone 11 e iPhone 11 Pro, è il più veloce mai visto su uno smartphone e offre prestazioni senza precedenti per tutto quello che gli utenti fanno con iPhone SE. Ideale per la fotografia, i videogiochi e le esperienze di realtà aumentata, il chip A13 Bionic rende tutto più fluido.

Apple ha creato il chip A13 Bionic concentrandosi sull’apprendimento automatico: ha un Neural Engine a 8 core capace di elaborare cinquemila miliardi di operazioni al secondo, due acceleratori per l’apprendimento automatico sulla CPU e un nuovo controller ML, per bilanciare prestazioni ed efficienza. Insieme, il chip A13 Bionic e iOS 13 aprono la strada a nuove app intelligenti che usano l’apprendimento automatico e Core ML.

Costruito per essere efficiente, il chip A13 Bionic permette anche una grande autonomia nell’ iPhone SE. iPhone SE supporta la ricarica wireless con i caricabatterie certificati Qi ed è anche compatibile con la ricarica veloce, che permette di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti.2 Le connessioni Wi-Fi 6 e LTE di classe Gigabit offrono velocità di download straordinarie.3 E la dual SIM con eSIM permette di avere due numeri di telefono su un solo dispositivo, per esempio quando si viaggia all’estero o si ha bisogno di un numero dedicato per il lavoro.4

Nuova esperienza fotografica permessa dal chip A13 Bionic

Con un grandangolo da 12MP e diaframma con apertura f/1.8, iPhone SE ha il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone. Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità.5 E grazie all’apprendimento automatico e alla stima di profondità monoculare, è possibile scattare bellissimi ritratti anche con la fotocamera anteriore. iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con incredibili dettagli di luce e ombra.

Gli utenti possono girare video ancora più coinvolgenti grazie alla registrazione audio stereo e alla stabilizzazione video di qualità cinematografica disponibili su entrambe le fotocamere. La fotocamera posteriore registra video 4K fino a 60 fps, e la gamma dinamica estesa fino a 30 fps produce riprese più dettagliate nelle parti illuminate. I clienti possono anche utilizzare i video QuickTake su entrambe le fotocamere, per registrare filmati senza uscire dalla modalità Foto.

Grazie alle funzioni evolute delle app Fotocamera e Foto in iOS 13, l’editing nativo è ancora più completo e intuitivo, e include potenti strumenti prima disponibili solo per il fotoritocco.

Tutto quello che Apple ha da offrire

Con iPhone SE, i clienti hanno accesso al solido ecosistema di prodotti, servizi e accessori Apple. Gli utenti possono scegliere fra quasi due milioni di app sull’App Store (incluse le migliori app ed esperienze AR di terze parti), tenersi aggiornati con Apple News, guardare serie, film e documentari originali creati dai migliori talenti del cinema e della TV su Apple TV+, ascoltare in streaming più di 60 milioni di canzoni con Apple Music, fare acquisti sicuri e riservati con Apple Pay, e persino archiviare foto, documenti e contatti su iCloud per potervi accedere da tutti i propri dispositivi Apple. Inoltre, iPhone SE ha un connettore Lightning ed è quindi compatibile con oltre 25.000 accessori Lightning, tra cui altoparlanti, dispositivi audio, dock, accessori per la fotografia o per CarPlay e tanto altro.

Per proteggere la privacy e dare ai clienti il pieno controllo sui propri dati, iPhone SE ha di serie le funzioni di sicurezza all’avanguardia nel settore che ci si aspetta da un dispositivo Apple. Per esempio, Touch ID e Secure Enclave proteggono i dati dell’impronta digitale, il sistema antitracking intelligente di Safari impedisce agli inserzionisti pubblicitari di seguire l’utente da un sito internet all’altro, e Foto utilizza l’apprendimento automatico per organizzare gli scatti sul dispositivo.

iOS 13 su iPhone SE permette una perfetta integrazione tra software e hardware, che non ha eguali su altri smartphone. iOS 13 offre un look straordinario con la Modalità scura, un modo più riservato per fare login nelle app e nei siti web con l’opzione “Accedi con Apple”, e una nuovissima esperienza in Mappe con navigazione più veloce e precisa e le bellissime viste stradali di “Guardati intorno”.

Prezzi e disponibilità