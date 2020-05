La moda uomo estate 2020. Mixate sportswear con casualewear per un look up to date

Le tendenze moda per l’estate 2020, parliamo of course moda uomo, fanno vedere nuovamente molto sportswear. Tornano i classici pantaloni della tuta, per l’estate 2020 potete abbinarli con il vostro trench coat.

Sweaters, hoodies, rugby shirts, basket shorts, pantaloni della tuta, tute intere, sneakers… ormai li vediamo su quasi tutte le passerelle. Lo sportswear è diventato sempre più importante negli ultimi anni e sempre di più vediamo anche in passerella che lo sportswear ha ormai un posto importante, anche per le case più note nel mondo della moda.

Lo sportswear è diventato più o meno importante quanto le tradizionali collezioni pret-a-porter, si è evoluto moltissimo, i materiali sono tecnologici e di alta qualità. I tagli sono moderni e sempre più le tendenze moda sono dettate proprio dallo sportswear.

La linea di confine tra casual e sportswear è caduta, tanto che possiamo addirittura indossare dei pantaloni della tuta sotto un classico trench.

Sì, è vero che le tendenze moda per la primavera estate 2020 fanno vedere un forte ritorno dei classici pantaloni della tuta da ginnastica. Tornano anche le classiche giacche che prima indossavamo solo in palestra, e poi ovviamente una enorme quantità do hoodies, sweaters e baseball caps.

Le sneakers sono spesso multifunzionali, e questa estate possono essere alternate con dei sandali sportivi a dir poco inguardabili.

Guardate le foto e mixate il vostro sposrtswear con il vostro casualwear per un look estivo up to date.

