La moda uomo primavera 2020. Evviva gli anni ’70, guardate le nostre foto street style

Le tendenze moda uomo per la primavera estate 2020 fanno vedere anche delle influenze anni 70. Volete sperimentare con un look del genere? Guardate le nostre foto street style

Sono tornati di moda gli anni ’70, i jeans svasati e a vita alta fanno il loro ritorno. Sì anche alle camicie con il colletto a punta lunga, tornano anche le tonalità marroni e gli inevitabili maglioncini a collo alto. Forse dovrete abituarvi un poco, forse vi interessa giocare con un look di questo tipo.

Studiate gli outfits anni 70 che vi proponiamo in questa galleria di foto moda street style uomo che pubblichiamo su questa pagina. Il segreto dei look che vedete in queste foto è forse che – sì – si tratta di uno stile anni 70 ma – no – non è tutto vintage.

A ben guardate i capi indossati gli esperti noteranno che i tagli sono ispirati ai mitici anni 70 ma comunque leggermente diversi. Anche lo styling non è in puro stile anni 70. Notate ad esempio che le punte del colletto della camicia non vengono portate fuori come veniva fatto una volta. Il segreto dunque di indossare capi in stile anni 70 in chiave moderna è quello di mescolare item e idee di una volta con quelle di adesso.

Dunque sì ai capi vintage ma non dalla testa ai piedi. Lo stesso vale per i tagli di capelli e se volete anche per i baffi. Fatevi letteralmente ispirare ma non copiate pedissequamente il look di quella volta.

