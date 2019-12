Lanvin Primavera Estate 2020 Uomo

Immaginando la sua estate utopica, una stagione sensuale e indolente di crociere in direzione sud ed esplosioni di colori, la collezione Lanvin primavera estate 2020 di Bruno Sialelli “Plein Soleil” è un inno ai giorni dell’ozio estivo.

Il blu Lanvin è il colore principale per l’estate. Questa tonalità storica della casa (Jeanne Lanvin ha lavorato con una tavolozza di 18 tonalità diverse) è abbinata ai colori del sole e della sabbia: ocra, arancio, tabacco e giallo.

Gli accessori si integrano naturalmente nella collezione. Una borsa da marinaio in tela, sbiadita dallo spruzzo del mare, e un’altra in piumino – tanto spettacolare quanto geniale – sono compagne indispensabili per la borsa della stagione, la Hook Bag. Impreziosita da delicati intarsi in pelle e mongolfiere dipinte a mano, la Hook Bag di questa stagione fa da telescopio tra autenticità e raffinatezza, tra sensualità della strada e ultraeleganza. Gli uomini Lanvin, hanno un approccio rilassato e lussuoso, semplice e raffinato.