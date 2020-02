Le nuove tendenze capelli uomo primavera estate 2020. Tornano gli anni ’70!

Gli anni ’70 tornano nella moda, ma anche nelle tendenze capelli per la primavera estate 2020. Diventerà questo il tuo nuovo taglio fi capelli per la nuova stagione?

Tornano gli anni ’70 (di nuovo…!) nelle collezioni di moda, ma anche nelle tendenze capelli. Continuiamo a guardare al passato.

Per la primavera estate 2020, parliamo di tendenze tagli di capelli per l’uomo, vediamo vari stili di capelli e influenze. Tagli di capelli classici senza tempo, con lati corti e la parte posteriore corta, e una certa lunghezza sul centro della testa. Vediamo anche delle teste anni ’80 con scalature e addirittura con dei mullet, e poi ci sono gli anni ’80. Certo, si tratta sempre di una interpretazione contemporanea, non ripetiamo mai alla lettera quello che c’è già stato, non è mai del tutto uguale.

Sulle foto dei tagli di capelli uomo che trovate in questa pagina vedete una interpretazione in chiave moderna di un hair look tipicamente anni ’70. Questo taglio di capelli è in linea con le tendenze capelli per la primavera estate 2020, che sono all’insegna di tagli più lunghi per gli uomini.

Guardate le foto, magari questo tipo di taglio potrà convincervi a lasciar crescere i vostri capelli (più) lunghi.

ADVERSUS