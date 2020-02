Matrix looks per la moda uomo primavera 2020. Milano street style uomo

Il total black (o quasi) è tornato di moda. Lo abbiamo visto arrivare già l’estate scorsa. Gli uomini indossavano ancora molto colore durante le settimane della moda, ma qua e là abbiamo improvvisamente iniziato a rivedere quelli che si vestono in total black.

Naturalmente, questa “tendenza” non è semplicemente arrivata senza che nessuno se ne accorgesse. Il nero è stato anche riportato al suo antico splendore sulle passerelle per le recenti e future stagioni (se mai il nero è stato fuori moda). Questa tendenza moda ha dato l’inizio a tendenze moda con marcate “influenze Matrix”. Pensate a giacche lunghe in pelle nera, stivali neri alti e robusti e occhiali da sole neri.

I fashionista’s alle sfilate interpretano le tendenze della moda a modo loro. Nelle nostre foto street style potete vedere tre interpretazioni, tre look che sono perfettamente in linea con le tendenze moda per la primavera del 2020, ma con una loro personalità.

