Tre look moda street style uomo presi direttamente dalle sfilate uomo di gennaio 2020 per tre idee moda uomo eleganti, certo, chic… anche, ma non troppo…

Tre look moda street style uomo presi direttamente dalle sfilate uomo di gennaio 2020 per tre idee moda uomo eleganti, certo, chic… anche, ma non troppo. Un casual che possiamo portare in quasi ogni momento della giornata senza sentirci fuori posto. Per chi è allergico al completo, giacca e cravatta insomma ci siamo capiti…

ADVERSUS