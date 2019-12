Lo street style uomo, la moda street style non coglie sempre nel segno. Come nel caso del colore. Non ha mai preso, e si sta già tornando ai classici nero e grigio…

Nelle scorse stagioni abbiamo letteralmente assistito a esplosioni di colore in passerella. Non importava se si trattasse di collezioni moda uomo estive o invernali, la moda uomo era assolutamente all’insegna del colore. E così la moda street style uomo.

Per i più audaci c’erano i colori neon come il giallo, l’arancione, il verde e il blu. Per gli uomini più sobri invece i colori erano pastello, per non parlare delle fantasie colorate. Non finivano praticamente mai.

Ma chi indossa tutti questi colori, nella vita di tutti i giorni? Chi ha il coraggio di presentarsi in un completo catarifrangente, o in una giacca color salmone? La risposta è semplice: il pubblico della moda (e nessun altro).

Tutti questi colori che hanno provato ad imporre non hanno mai preso piede tra il grande pubblico. Meno che meno durante l’inverno.

Questo messaggio deve essere arrivato chiaro e forte anche agli stilisti di moda, perché le passerelle per l’autunno inverno 2019 2020 erano già un po’ più sobrie rispetto al passato, ed abbiamo notato che anche il pubblico della moda sta tornando al nero, e al grigio.

Con questo ritorno ai colori sobri iniziamo anche a curare di più i nostri outfit. Sneakers, pantaloni jogging e sweaters stanno tornando al loro posto (e cioè in palestra…) lasciando nuovamente posto ai classici. Le giacche diventano di nuovo soprabiti lunghi, i pantaloni da jogging diventano pantaloni con le pences, le sneakers diventano scarpe stringate.

Il colore non è mai decollato, ma le influenze streetswear sì, però anche le influenze streetswear stanno sparendo adesso.

Da street boy a gentleman… e tu dove sei?

