Moda uomo 2020. Street style moda uomo primavera estate 2020: tre uomini, tre stili

Più che di tendenze moda oggigiorno si parla di mood. Sembra quasi che il mondo della moda sia diventato allergico alla parola ‘tendenze moda’. Ma siccome deve essere innato nell’uomo il fatto di cercare tendenze in qualsiasi cosa… hanno convertito il concetto nella parola ‘mood’.

E dunque cari lettori oggi abbiamo tre mood per voi, tre idee moda uomo per la primavera 2020.

Street style uomo primavera 2020: il fashion addicted

Cravatta e calze con logo. Un bucket hat secondo le ultime tendenze moda per la primavera 2020. Un paio di stivaletti, anche quelli in linea con le tendenze attuali, un cappotto lungo classico con sotto – tenetevi forte – dei bermuda, must-have per la primavera 2020. Fashion addict for sure!

Streetstyle style uomo 2020. British

In questo outfit tutto filava liscio finché il nostro occhio non è caduto sulla valigetta. Per il resto è un look piuttosto cool. Ovviamente il segreto sta soprattutto nel taglio di capelli molto ‘british’.

Streetstyle style uomo 2020. Alternativo

Ci sono poche persone al mondo che possono indossare con successo le cosiddette scarpe ‘split toe’ – introdotte da Martin Margiela ed ispirate dai ‘jika-tabi’, degli stivali da lavoro giapponesi -. Il resto dell’outfit è più portabile, e in ogni caso interessante. Guardatelo bene. Ma si tratta forse di una tuta nera arrotolata con le maniche annodate in vita? Copy the trend… scusateci… mood… se vi piace.

