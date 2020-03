Moda uomo estate 2020. Grandi tasche per lui, la moda uomo primavera estate 2020

La moda uomo per la primavera estate 2020 è all’insegna dell’utility trend, cioè vediamo una moda ispirata al workwear. Non è una novità, ma il trend continua. Grandi tasche…

È in pratica come avere un tool box addosso, la moda uomo estate 2020 permette in pratica di portarsi addosso tutto quello che serve. Sono così tante che possiamo addirittura categorizzare quello che ci portiamo dietro :-)

La moda uomo per la primavera estate 2020 è all’insegna dell’utility trend, cioè vediamo una moda ispirata al workwear. Non è una novità, ma il trend continua. Grandi tasche fanno parte di questa ispirazione, è un dettaglio che vedremo molto spesso la prossima stagione.

Soprattutto Fendi si è fatto ispirare dal workwear, ha mandato in passerella dei “giardinieri” elegantissimi che indossavano – tra le altre cose – giacche dalle grandi e capienti tasche.

Anche Sunnei ha optato per delle tasche appariscenti, come la giacca con vita arricciata e dettagli in bianco. Addirittura il denim su questa passerella esa arricchito con tasche applicate. Ma non soltanto Milano si è fatta ispirare dal workwear. A Parigi è stato Louis Vuitton a mandare in passerella modelli con giacche e tasche fuori misura.

Guardate le foto. Se mentre state facendo shopping doveste vedere giacche con tasche applicate… sapete da dove arrivano.

ADVERSUS