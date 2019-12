Moda uomo inverno 2020. Street style cappotti. Originali? Bizzarri?

Moda street style 2020. Il pubblico della moda, gli addetti ai lavori come si fanno chiamare, spesso non ha limiti, se va di moda lo si deve per forza indossare. E per questo i motivi non gli mancano…

Uno degli aspetti più interessanti delle settimane della moda è indubbiamente il pubblico della moda. Per pubblico della moda interdiamo in questo caso tutti quelli che – invitati o meno – si presentano alle sfilate. La maggior parte di chi si presenta – credeteci – lo fa senza invito – non richiesti – ma nella speranza di riuscire ad intrufolarsi. Cosa che a volte capita, a volte no visto che gli inviti sono strettamente personali.

Uno dei trucchi per aumentare la possibilità di intrufolarsi è sicuramente quello di presentarsi in un outfit piuttosto estremo. Così facendo, presentandosi vestiti o con capi carissimi o solamente originali e colorati, le possibilità che un buttafuori li faccia passare dovrebbero aumentare. Così sperano, ma da quello che vediamo non funziona quasi mai. Ma questo non li fa desistere.

Un altro motivo molto gettonato è quello di farsi fotografare dai moltissimi fotografi street style che – come delle mosche – si accalcano e fotografano tutto quello che è colorato e si muove. Più si viene fotografati e pubblicati, più si spera di farsi notare ed invitare alle prossime sfilate. Si spera, sottolineiamo.

Tutte ragioni per vestirsi in modo estremo e bizzarro. Su questa pagina trovate foto street style uomo di tre cappotti uomo invernali a dir poco interessanti. Almeno adesso saprete mettere queste foto nel loro giusto contesto.

La domanda che ci e vi facciamo è se questi cappotti avranno un senso anche al di fuori dal circo della moda. A questa domanda abbiamo già dato una risposta per quanto ci riguarda. E voi?

In ogni caso non capite male. Siamo sempre stati dell’idea che ognuno sia libero di vestirsi come vuole, anche a costo di sfiorare o piombare nel ridicolo. Fate vobis…

