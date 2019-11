Moda uomo inverno 2020: torna alla grande il nero. Ovvero… total black is back!

Moda uomo 2020: torna il nero, alla grande, it total black look sarà il look obbligatorio per chi vuole essere in linea con le ultime tendenze moda uomo. Scopriamo come.

Per anni ogni colore andava bene, nella moda ha regnato una forma di indecisione e di confusione che ha spinto gli stilisti a non sbilanciarci, a tenere il piede in più ciabatte per paura di sbagliare. Finalmente le cose stanno cambiando, e per l’autunno inverno 2019 2020 torna un colora con decisione, il nero in tutte le sue declinazioni, torna il cosiddetto total black look. Se volete essere in linea che le ultime tendenze moda uomo 2020, dunque, total black look è la risposta alle vostre domande.

Con il nero su nero puoi muoverti in qualsiasi direzioni. Puoi essere molto elegante, oppure ottenere un look forte rock/punk (questo è un look che incontriamo molto spesso per quanto riguarda le tendenze moda uomo autunno inverno 2019 2020.

In questo articolo oltre a pubblicare foto che potranno ispirarvi nella scelta del vostro look moda uomo inverno 2020 vi forniamo anche utili consigli di stile, da tenere ben presenti quando deciderete il vostro prossimo look.

Scegli la pelle nera (finta). La pelle nera liscia è più calda che mai. Un giubbotto da motociclista in pelle nera o pantaloni in pelle nera sono elementi indispensabili per l’uomo moderno. Combina elementi diversi tra di loro dal punto di vista della trama e della texture. Questo darà profondità al tuo outfit e ti evita di sembrare una unica superficie nera… Abbina stili diversi: abbina un giubbotto da motociclista in pelle nera a pantaloni gessati neri, pantaloni da jogging neri sotto una classica giacca invernale nera di media lunghezza. Se hai il coraggio, abbina pelle nera con pelle nera. Prova una camicia di seta nera sotto un blazer nero (vedi le foto). Opta per scarpe nere. LA scelta è ampia: stivali militari neri, scarpe stringate nere, stivali Chelsea neri. La scelta dipende dal tuo stile. Se ti piace provare un look rock/punk raffinato, prova addirittura a giocare con lo smalto nero. Why not?

Guarda le foto che vedi su questa pagina, tratte dalla sfilata Isabel Bennato Autunno Inverno 2019 2020, lascia che la tua fantasia prenda il sopravvento e che la tua immaginazione ti suggerisca il tuo prossimo look moda uomo. In linea con la tua personalità.

Charlotte Mesman per ADVERSUS