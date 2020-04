Moda uomo, le tendenze estate 2020. Stampe floreali per lui? Perché no…?

Sulle passerelle per la primavera estate 2020 abbiamo visto stampe floreali per lui. Siete spaventati dai fiorellini? Vi capiamo, ma guardate queste foto, portati in un certo modo possono essere ok.

Uomini che indossano le stampe floreali? Vi suona strano? Potreste sbagliarvi, perché le stampe floreali non intaccano la tua immagine da uomo virile, pensate ad esempio a Magnum PI (quello vero, di una volta) con le sue camicie a stampe floreali. È vero, lui era alle Hawaii… ma questo non toglie che anche noi possiamo giocare con i fiori.

Per l’estate 2020 vanno di moda soprattutto le stampe floreali piccole, un trend molto forte sia per gli uomini che per le donne. Il successo derivante dal fatto di indossare una fantasia di questo genere dipende anche da come vengono abbinati i vari capi.

Una camicia a fiorellini indossata con dei jeans tye-die è garanzia di look molto trendy. E maschile. Un po’ più difficile passare per uomo se deciderete di vestirvi completamente a fiori, come visto su molte passerelle. Ma anche in questo caso dipende da che tipo siete, e come indosserete il capo.

Più portabili sono le stampe floreali che abbiamo visto da Fendi. I fiori sono più grandi, i colori più sobri, e per questo motivo sono forse più facilmente portabili. Guardate le foto, magari vi viene qualche idea…

ADVERSUS