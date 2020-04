Moda uomo primavera 2020. Tre look street style casual ma stylish per l’uomo

Forse il look casual è il più difficile da mettere insieme. Tutti possono creare un look a base di jeans e maglione, ma questo non significa che sia anche trendy.

Un look casual è per definizione disinvolto non impegnativo, e guarda caso queste sono proprio le parole chiave che le fashionista usano sempre per descrivere un look di stile. Ma allora perché molti look casual nonostante il fatto di essere disinvolti non sono anche trendy?

Questo perché manca la base. I fashionista’s hanno un look ‘disinvolto’ ma in effetti non lo sono. Dietro i loro look moda c’è moltissimo studio e molto ‘impegno’. Ogni elemento è studiato, dalle forme alle linee, alle textures.

Prendiamo il signore nella foto qui sopra, i jeans soprattutto. Sono in puro stile anni ‘70/’80 con vita alta. Questi stanno benissimo e si addicono alla sua personalità, e ai capelli lunghi. Basta un semplice maglione, una scelta che sembra facile, per completare il look. Ma quel maglione, per quanto semplice, viene portato dentro i jeans, altro dettaglio che in pratica non è così semplice.

Lo stesso vale anche per il look moda uomo qui sopra. I due colori verde non sono uguali tra di loro, le diverse nuances rendono il look più disinvolto. E non pensiate che la sciarpina arancione intorno al collo sia un caso, così come un caso non sono i pantaloni. Sembrano casual ma…

Per chi non sa bene come mettere insieme un look casual ma cool abbiamo questo suggerimento: abbinate degli items più formali con degli items casual come il cappotto classico abbinato ad una tshirt come quella che vedete qui sopra. Questi abbinamenti sembrano più stylish e sono piuttosto semplici da realizzare.

