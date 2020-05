Moda uomo street style estate 2020. Tempo di shorts per lui, tempo di gambe al vento ;-)

Con la stagione calda non sono solo le donne a sentire il bisogno di scoprire le gambe. Ecco alcune idee per il vostro look estate 2020, look alla moda of course.

Il momento più interessante per cercare di carpire qualche idea moda è sempre lo street style fuori dalle sfilate. Arrivano addetti ai lavori vestiti in maniera impeccabile, e arrivano anche tanti aspiranti tali desiderosi di un attimo di celebrità. Tutti sempre ben disposti a posare per i moltissimi fotografi street style.

Tutti agghindati per offrire lo spunto ai fotografi, attirare la loro attenzione presentandosi nel momento in cui si stanno guardando intorno alla ricerca della prossima vittima. Non è infrequente vederli nascosti dietro un angolo, che fanno i calcoli per individuare il momento in cui riceveranno più scatti fotografici. E se non funziona poco male, rifanno il giro e ci riprovano.

Comunque, detto questo (è solo un piccolo dietro le quinte che magari molti non conoscono) è anche vero che si possono fare molte idee guardando questi frequentatori del circo della moda. Le idee non mancano, basta saperle filtrare e adattare.

Come nel caso degli shorts, ecco tre modi molto diversi per portare gli shorts, tre look che la maggior parte dei nostri lettori potrà tenere bene a mente quando una giornata particolarmente calda scoraggerà l’uso dei jeans lunghi 9che il 90% degli uomini porta sia in estate che in inverno).

Fatevi delle idee!

