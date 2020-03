Moda uomo, lo street style per la primavera 2020. Aggiorna il tuo (grigio) look invernale. 3 idee di stile

È tempo di aggiornare il tuo look moda in base alle più nuove tendenze moda uomo per la primavera estate 2020. La primavera è forse quasi dietro l’angolo, ma ci sono già alcuni trucchi di stile che puoi mettere in pratica per aggiornare il tuo look.

Consiglio di stile n.1 Combina i colori tenui e scuri con un colore brillante

Il primo consiglio di stile per un look che sia all’ultima moda è quello di combinare il tuo look invernale grigio con un item colorato. Il rosso è molto adatto, ma se pensi che sia troppo brillante, puoi anche optare per un colore diverso. Il cammello per esempio sta anche molto bene con il grigio. O con il bianco. Sono colori che rendono il tuo abbigliamento un po’ più leggero (e ti allontanano del troppo invernale grigio-topo).

Consiglio di stile n.2 Indossa una giacca sotto un cappotto invernale

Invece di portare un maglione colorato sotto la giacca invernale, puoi anche optare per una giacca (non troppo pesante) o un bomber. Ad esempio, ora puoi indossare una giacca di pelle sotto un lungo cappotto invernale. Tienilo a mente. Forse ti porterà nuove combinazioni!

Consiglio di stile n. 3 Investi in accessori moda che siano in linea con le ultime tendenze moda per la primavera estate 2020

Un terzo consiglio è quello di investire in accessori moda. La maggior parte degli accessori moda è “resistente alle intemperie”, nel senso che puoi indossarli all’inizio della stagione. Un buon esempio è un paio di robusti combat boots o stivaletti in stile Matrix. In questo periodo sono completamente di moda e danno al tuo look invernale una spinta più attuale. E anche a te. Un abito con un paio di combat boots sotto sembra (e si sente) molto diverso rispetto ad un abito con una sneaker.

