Moda uomo street style primavera 2020. Ecco come si vestono i modelli. Copy the look!

Ecco come si vestono i modelli durante le fashion weeks, fatevi ispirare da questi looks casual. Questi ragazzi sanno come vestirsi alla moda!

Hoodies, giubbotti in pelle, cappellini da baseball, tute, giacconi e sì: pantaloni larghi. I modelli durante le settimane della moda non seguono pedissequamente le tendenze moda, almeno non quelle così studiate e patinate che vediamo sulle passerelle. Hanno un loro stile personale, giovane e grintoso e anche più rilassato.

Queste foto street style sono state scattate subito dolo la fine della sfilata di Giorgio Armani a Milano, e come potete vedere il filo conduttore tra le scelte moda dei modelli è l’understatement. Facile per loro perché sono dei bei ragazzi quindi tutto quello che indossano va bene. Ma non pansiate che questi modelli indossino la prima cosa che gli capita a tiro, i loro look moda sono molto ben pensati.

E noi li abbiamo analizzati a fondo. Quello che abbiamo notato è soprattutto la quantità di pantaloni larghi. Abbiamo visto meno jeans del solito, e se li abbiamo visti erano larghi anche questi.

Notate anche i colori, o meglio l’assenza di colore. Le tonalità neutre rimangono la tendenza per i modelli. Optano per il blu scuro, il grigio, il beige, il nero ma non troppo. Diversamente dalle loro colleghe donne non indossano tutti il total black.

Ovviamente i modelli durante le fashion weeks sanno bene cosa fanno, e questo lo ritroviamo anche negli accessori moda, come ad esempio un marsupio molto giusto indossato a tracolla. Nulla è stato lasciato al caso, e tutto quadra.

Guardate le nostre foto street style e fatevi ispirare, sono tutti outfits perfetti per il tempo libero.

