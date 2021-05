10 nuovissime tendenze moda uomo primavera estate 2021. 10 trends che devi conoscere. Photo: Iceberg, Ermenegildo Zegna, Versace

Con la moda per l’uomo primavera estate 2021 puoi andare in due direzioni apparentemente opposte. Puoi optare per capi rilassati che si adattano perfettamente all’era attuale, quella del lavoro da casa, ma puoi scegliere anche capi creativi e, perché no, capi che vestono più formalmente ma che irradiano ottimismo. In altre parole, da una parte vediamo pantaloni oversize, felpe con cappuccio e capi dal look utilitarian, dall’altra ci vestiamo con capi dal taglio e dalle linee sofisticate e dai colori decisi.

Ecco le 10 tendenze della moda uomo per la primavera estate 2021:

1. Pastelli. Rosa, azzurro, lavanda, verde menta. Sì, uomini, i pastelli sono nella moda anche per noi!

2. Pantaloni oversize. Li indossi con una felpa con cappuccio o con una giacca sfoderata.

3. Tute da jogging stile anni ’90.

4. Patchwork e tie dye. Gli anni Settanta continuano a lasciare il segno sulle tendenze della moda.

5. Bermuda! Quest’estate li indossiamo larghi e fino al ginocchio.

6. Fantasie. Le stampe per questa estate sono colorate e artistiche. Puoi combinare diverse stampe.

7. Abiti minimalisti per un look cool e sobrio.

8. Neutri: bianco, nero, beige, cammello, tabacco.

9. Colori accesi: rosso vivo, blu acceso, giallo acceso, fucsia, verde… e poi tutti insieme.

10. Tono su tono. Quest’estate indosseremo colori scioccanti e combinazioni di fantasia o lo stesso colore dalla testa ai piedi.

Date un’occhiata alle foto e aggiornate il vostro look seguendo le ultime tendenze moda uomo per la Primavera Estate 2021.

