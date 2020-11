Accessori moda uomo inverno 2020 2021. 3 fashion “gadgets” trendy da tenere a mente quando inizia a far freddo

Piccoli accessori moda uomo, ma dal grande impatto fashion. Questi “gadget” sono assolutamente in linea con le ultime tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021. E poi danno un tocco giocoso al tuo look!

La moda è divertente (la vita è già abbastanza seria!). Stavamo cercando tre gadget da tenere a mente, prendendoli direttamente dalle passerelle per l’autunno inverno 2020 2021. Tre idee che dessero un tocco giocoso al nostro look. Questi gadget sono ideali anche per tutti quegli uomini che non amano sciarpe e cappelli :-)

Gli scaldamuscoli super corti sono divertenti!

Sia per gli uomini che per le donne, le tendenze moda per l’autunno inverno 2020 2021 propongono maglioni e scaldamuscoli divertenti. Questi capi sono divertenti ma anche funzionali perché mantengono caldo il petto e la gola. Chi vuole prendersi un raffreddore al giorno d’oggi?

Un collo ‘sciolto’

Un altro oggetto invernale che aiuta a preservare la salute è il dolcevita slegato, o sciolto. È molto più facile da indossare rispetto ad una sciarpa, ma ci tiene altrettanto caldi. Inoltre, un dolcevita del genere fa qualcosa di speciale perché arricchisce l’intero outfit!

Dolcevita con cappuccio

Oltre alle sciarpe larghe a tubo, quest’inverno vedremo anche dolcevita (o collo sciolto) con cappuccio. Ne apprezziamo l’umorismo, specialmente quando li abbiniamo ad una camicia elegante, come ha fatto Salvatore Ferragamo.

Decidete voi cosa fa al caso vostro. La linea di base è comunque sempre la stessa: non prendere la moda (e voi stessi) troppo sul serio!

