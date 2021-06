Collezione FENDI Uomo Primavera/Estate 2022

La distorsione concettuale della scala crea nuovi volumi sartoriali, mentre gli abiti estivi, dalla natura ibrida, combinano una moltitudine di materiali, forme e dettagli funzionali. Le giacche in lana sono tagliate al busto, o con inserti in organza di nylon; i blazer in lino con revers a punta sono dotati di taschino portapenne e scomparti per gli auricolari. Le tasche cadono sotto l’orlo e le giacche si sbottonano lungo i fianchi, mentre gli short da città multitasche a vita bassa definiscono la silhouette insieme ai pantaloni dritti con spacco alla caviglia o con pannelli di cotone e suede.

I nuovi capispalla sottolineano l’eccezionale maestria dell’atelier di pelletteria di FENDI: trench con spacchi, ampie giacche a vento e overshirt impreziosite da impunture Selleria e dettagli in rilievo su suede reversibile, nappa e cotone sostenibile tinto in capo. Le camicie in popeline o in cashmere leggero presentano bottoni in tessuto ton sur ton, una monocromia interrotta da un collage di elementi come i colletti jacquard a contrasto e le maniche in cotone a righe. La maglieria segue i contorni tecnici dei motivi FENDI Earth con intarsi in cashmere leggerissimo, insieme a maglioni con zip in doppio cashmere bicolore e polo in cotone a coste o crochet. I pull a collo alto e le t-shirt in visone crochet si aprono sul davanti mostrando le cinture multiuso con ciondoli FENDI.

La collezione di accessori FENDI Uomo Primavera/Estate 2022 è una giocosa fuga dalla realtà, dove gli oggetti quotidiani si trasformano attraverso la maestria artigianale di FENDI. Gli occhialini e la cuffia, realizzati in collaborazione con ARENA, si uniscono alle borse per le racchette da ping-pong diventando i nuovi e ironici accessori must have dell’estate. La Baguette, piccola come un sacchetto portagioie, si indossa in vita con una catena sottile. La Peekaboo è in nylon, rifinita con bordi bruniti o macro-impunture Selleria, mentre la Baguette torna sotto forma di una spaziosa messenger o di clutch in perspex. Le nuove valigie in tela e rete con logo FF stampato presentano un profilo convesso per un effetto fisheye, mentre su una serie di zaini in nylon e modelli cross-body compare la nuova fibbia multiuso Fendiness.

I sandali con fibbie rappresentano l’evoluzione della sneaker FENDI Flow, mentre la sneaker slip-on è in maglia monocolore con dettagli in tonalità pastello. I morbidi desert boot in suede con fibbie logate ispirano il mood outdoor della stagione, insieme ai sandali flat in vimini con doppio cinturino, rifiniti con dettagli preziosi o impunture Selleria.