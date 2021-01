Dior Moda Uomo Collezione Autunno Inverno 2021 2022

La cerimonia del quotidiano. Per la sua collezione inverno 2021 2022 per Dior, il direttore artistico per la linea uomo, Kim Jones, si ispira alla stravaganza maschile…

La cerimonia del quotidiano. Per la sua collezione inverno 2021 2022 per Dior, il direttore artistico per la linea uomo, Kim Jones, si ispira alla stravaganza maschile dell’abbigliamento cerimoniale, un legame vivo con il passato, ancora dinamico e vivo oggi.

Per l’inverno 2021 2022, le divise con ricami e abbellimenti – in particolare ispirate all’Académie des beaux-arts – offrono un’interpretazione maschile della moda. Le decorazioni e i motivi degli archivi Dior vengono reinventati. I bottoni rivestiti sono quelli dell’iconica giacca da bar; il ricamo dorato di Rosella, un abito da sera haute couture disegnato da Marc Bohan negli anni Sessanta.

Gioielli e cinture sono impreziositi da una figura di leone scolpita da Doig. I tessuti ricreano tele e incisioni attraverso intricati jacquard e stampe. Il cielo notturno tratto dalla Via Lattea di Doig (1990) costella diversi look: le stelle si allineano con quelle di Dior. La tavolozza fa riferimento direttamente al lavoro di Doig via Dior – blu tenue e tenue, blu scuro, malva scuro, grigio Dior, accanto a giallo brillante, arancio sanguigno e verde -, tonalità vibranti che esprimono gioia di vivere.