Eleventy Collezione Moda Uomo Autunno Inverno 2021-22

Un uomo moderno, dinamico, sportivo, che cerca il “suo” stile guidato da una nuova consapevolezza di sé stesso e del significato del bello. È il nuovo concetto di ELEGANZA RIFLESSIVA proposto da Eleventy per la stagione autunno-inverno 2021-22.

Semplicità, relaxing, inspiration riflettono l’identità della nuova collezione uomo AI 21-22 dove comfort, qualità, estrema ricerca, cura nei dettagli sono protagonisti. La scelta dei tessuti, esclusivi ed elaborati, è stata pensata per un abbigliamento indoor, prediligendo i pesi leggeri adatti anche in smart working.

Sono speciali, unici e al di sopra di ogni moda, i capispalla leggeri e sfoderati reversibili, in tessuti “doppi apribili” che richiedono mediamente 14 ore di lavoro delle sapienti mani artigiane di Eleventy, orgoglio del saper fare italiano.

Alternativa a quella formale, le giacche sono interpretate da camicie-over o sono confortevoli in maglia, ma trasmettono pur sempre uno stile professionale.

Le silhouette assumono volumi più morbidi per un comfort maggiore. Le pinces nei pantaloni sono un must have, così come i pantaloni jogger e i denim sartoriali.

La maglieria esalta gli aspetti materici e segue la tecnica senza cuciture, riducendo gli scarti in una logica di sostenibilità. Mani soffici e gonfie ma leggere per maglie in lana-cashmere a trecce, poi garzate e pettinate, abbinate a dettagli tennis a contrasto di peso. E i bomber zip a coste sono garzati e doppiati internamente con maglia finissima, risultato di un’attenta ricerca e cura nei dettagli interni.

Le felpe tricot senza cuciture in cashmere riportano ad intarsio le parole fondamentali del brand.

MOUNTAIN RESORT CAPSULE

Una capsule pensata per la stagione più fredda e per la montagna che, pur sportiva, trasmette un lusso sofisticato: preziosi montoni, maglie in lana e cashmere con lavorazioni a trecce, giubbini e gilet in nylon imbottito, e tanti accessori ricercati che completano la proposta.

COLORI

Una palette ricercata di tinte naturali: dai nuovi toni di panna, dal miele, dal grigio cenere da accostare a colori soft come il “coccio”, il geranio polveroso e il giallo zafferano.