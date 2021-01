Ermenegildo Zegna Collezione Uomo Autunno Inverno 2021 2022

La collezione segue un ritmo continuo. Una nuova e variegata generazione di tessuti jersey è protagonista da Zegna. Le forme sono fluide, comode e adattabili. In sintonia con gli stili di vita che si fondono all’interno e all’esterno, i tropi dell’abbigliamento casalingo – i colletti a scialle e la generosità con cintura di una vestaglia, la comodità dei pantaloni della tuta e l’intimità delle pantofole in jersey tagliate a mano – rimodellano l’idea stessa di formalità.

Gli oggetti archetipici ottengono nuove funzioni in un cambiamento di forme, pesi e materiali. Cappotti da lavoro in cashmere, avvolti come una vestaglia, prendono il ruolo di codici sportivi abituali, abiti ibridi sono in doppio cashmere, gruppi inediti di maglieria sostituiscono le camicie, nuovi maglioni fatti di cashmere infeltrito e lavorati a maglia, o lavorati a maglia di pelle, sono intesi come capispalla; pantaloni e giacche sono tagliati in shearling. Anche le valigette, l’epitome del business, sono destrutturate.

Facilità e personalità sono le parole d’ordine: l’abito reinventato, ampio o con un blazer aderente al corpo, non è un’uniforme, ma un modo di essere se stessi. Può essere morbido come essere tagliato interamente in cashmere o jacquard lavorato a maglia, e si indossa con dolcevita sciolto o top con zip al posto di una camicia. I volumi sono rilassati per le giacche con spalle scese e le camicie abbinate a pantaloni interi, per i cappotti con cintura, i blousons e le maglie double front.