Etro Collezione Uomo Autunno Inverno 2021/22

Kean Etro, Direttore Creativo della linea ETRO Uomo, abbraccia uno spirito ottimista e gioioso per dare vita a una collezione che inaugura un nuovo capitolo per il brand, in cui ETRO riconsidera e ridefinisce il proprio ruolo nei confronti del consumatore di oggi.

Un senso di libertà imperversa nella collezione, in cui le regole imposte vengono rotte per creare un nuovo vocabolario, fresco e immediato, di pezzi iconici da mixare con una certa dose di spensierata sfrontatezza: le barriere tra il giorno e la sera cadono, mentre funzione ed estetica si fondono.

Dopo il lungo confinamento, è tempo di tornare alla vita vissuta con un certo estro e una buona dose di entusiasmo. In questo rinnovo ecletticismo, dinoccolato e spontaneo, tutto ciò che è divertente e ironico incontra l’elegante e il sontuoso in un mix di high e low, casual e sofisticato.

Impeccabili blazer con dettagli rubati alle divise di ufficiali gentiluomini e cappotti vestaglia in materiali preziosi sono indossati sopra colorate anorak arricchite da discreti motivi Paisley. Maglie in lana riciclata trovano posto accanto a camicie dai colletti in tessuti d’archivio pensati per le fodere, mentre il logo Pegaso campeggia su bomber e maxi felpe.

L’appeal cool e street di pantaloni in denim stampato con motivi cashmere è controbilanciato dall’eleganza sartoriale di capotti cammello e completi doppio petto dalle silhouette fluide e disinvolte.

Piping di ispirazione loungewear arricchiscono le camicie; le giacche trapuntate sono realizzate in tessuti d’arredamento ETRO; bande logate dal look vintage corrono lungo gli sportivi track pant in nylon.

Il gioco di contrasti caratterizza anche la selezione di scarpe, in cui allacciate e mocassini classici decorati da borchie si alternano a sneaker patchwork con stringhe in colori fluo. Mandala e motivi Paisley caratterizzano gli zaini e le borse a tracolla con tasche applicate per portare con sé ciò che occorre per affrontare le sfide della vita quotidiana.

A coronamento della collezione, gilet in mohair e lana vergine, nelle tonalità fluo del blu, giallo e rosa, sono i protagonisti di una capsule unisex see now-buy now, disponibile da subito su etro.com.