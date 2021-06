Model style – Modelli all’uscita dalla sfilata Etro Uomo Estate 2022 – Photo ADVERSUS

Si sono fatti attendere qualche minuto più del solito, ma alla fine sono arrivati e si sono prestati volentieri a farsi ritrarre dai fotografi che li aspettavano fuori dalla sfilata di Etro Uomo Estate 2022. Ecco alcuni scatti, alcune idee per copiare il look dei modelli per l’estate. La moda uomo è soprattutto street style, anzi, model style.

