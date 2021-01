Iceberg Collezione Uomo e Donna Autunno Inverno 2021/2022

James Long, Direttore Creativo di Iceberg, non ha paura di alzare il volume: la collezione Autunno/Inverno 2021/22 porta con sé tutta l’eccentricità disinvolta e l’ansia dominante sulle scene Brit Pop, underground rap e acid rock degli anni ’90, continuando a proporre per uomo e donna un’identità fresca per il tempo libero.

Enfatizzati da imbottiture 3D e tessuti jacquard, zip ironiche, dettagli arricciati e grafiche reinterpretate in chiave sportiva, ma luxury, i look co-ed conquistano il centro della scena di una sfilata in live-streaming trasmessa durante la Milano Digital Fashion Week di gennaio.

Specchio dei tempi, le creazioni donna della stagione culminano in un segmento inedito, sportivo e sofisticato che rende omaggio alle silhouette da raver degli anni ‘90, agli stili rétro, alle strisce tipiche dello stile active e ai completi sartoriali in lana check di fascia alta comparsi sulla scena fashion alla fine del XX secolo.

Attento ai codici tradizionali, l’athleisure, in costante evoluzione, si fa più morbido e femminile, mentre la maglieria luxury accoglie elementi sportivi. La palette cromatica della collezione, composta da tenui gialli primula, avorio e grigi, è rinnovata dal tocco elettrizzante del rosa acido per donare energia a silhouette originali e minimal.

I look maschili, a loro volta, sono fatti per osare: l’irriverenza della cultura rap degli anni ‘90 si insinua nella collezione con chiusure funzionali, texture tech-meets-knit a contrasto e dettagli trapuntati 3D. I capi sportivi diventano sempre più hot con l’inedita etichetta Iceberg in metallo in nero, bianco e giallo, tonalità prese in prestito dallo stile delle auto da corsa.

Per un pizzico di leggerezza in più e a riconferma di come il brand ami combinare icone pop e knitwear di alta gamma, i personaggi dei fumetti Peanuts Snoopy e Woodstock valorizzano maglie oversize e dal collo a costine.

La collezione Autunno/Inverno 2021/22 incarna, ancora una volta, la fusione tra luxury sportswear, club culture e innovative tecniche di maglieria italiane su cui si fonda la fama del brand.