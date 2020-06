Due look moda uomo molto ricercati, che possiamo prendere come ispirazione se ci diverte l’idea di uscire con un bel cappello a larghe falde durante le calde, italianissime, lunghe giornate dell’estate 2020 che ci aspetta

Non tutti amano portare il cappello, ma chi lo sa portare, con un certo stile e nel contesto di un fashion look adeguato, può farlo senza problemi. Ecco due look moda uomo direttamente dallo street style a Milano. Due look moda uomo molto ricercati, che possiamo prendere come ispirazione se ci diverte l’idea di uscire con un bel cappello a larghe falde durante le calde, italianissime, lunghe giornate dell’estate 2020 che ci aspetta.

Il cappello per lui. Tendenze moda uomo estate 2020, street style.

ADVERSUS