Jieda Collezione Uomo Autunno/Inverno 2021 2022

La collezione Jieda AW21 è stata presentata alla milano Fashion Week attraverso le lenti del fashion movie A MAN and A HORSE. Ambientato su una spiaggia volta all’orizzonte, la pellicola si concentra sul personaggio di un uomo al galoppo di un cavallo stremato e ne racconta la corsa veemente esplorandone le emozioni. In una dimensione senza tempo, l’uomo lotta contro il forte vento che soffia dal mare e noncurante del clima gelido persiste nel proprio viaggio inquieto, mentre le impronte del cavallo lasciate nella sabbia vengono portate via dalle onde.

Radicata nella cultura cowboy americana degli anni ’70, la collezione JIEDA AW21 ha presentato anche una collaborazione con il marchio americano workwear Dickies ed è caratterizzato da una palette di colori in cui le calde sfumature del beige e marrone si fondono con tonalità invernali come verde scuro, vinaccia e navy applicate a tessuti invernali che includono velluto, lana, pelle, montone e pelliccia sostenibili, che sono stati sviluppati in collaborazione con i produttori tessili giapponesi.