KB HONG Collezione Autunno Inverno 2021 2022

Creati da Boming Hong, CEO e direttore creativo di K-BOXING, i 40 look della collezione rappresentano appieno l’attenzione del brand alla qualità e alla cura dei dettagli. Attraverso la lavorazione sartoriale di tessuti lussuosi, l’unione tra linee scolpite e linee morbide e le tipiche stampe orientali, Hong riassume cos’è il concetto di moda e di lusso del brand.

L’arte del colore: la sintesi fra tradizione e innovazione

Per questa stagione, l’energico rosso cinese incontra i toni rigorosi del nero e del grigio per dare luogo ad un’esperienza visiva sorprendente. Il look severo ispirato alle divise militari viene smorzato da calde tonalità di beige. Il lungo piumino vinaccia e il cappotto in cachemire azzurro risaltano per i contrasti di colore e materia.

Intramontabili motivi check: l’infinito in un quadrato

Il plaid gioca un ruolo essenziale nella stagione FW21/22 di KB HONG. Lo stile cinese moderno, offre una nuova interpretazione degli elementi più classici, sia nei look formali che nei look più casual.

Pragmatismo: in equilibrio con la natura

Mantenere lo stesso colore, lo stesso materiale e la stessa texture è da sempre un principio cardine per le collezioni KB HONG. Dal piumino in doppio materiale intersecato al cappotto oversize tipo felpa in lana, la collezione è pragmatica e funzionale, pur mantenendo una sensibilità fresca.

Le stampe: un mix tra estetica cinese ed eleganza italiana

Dal trench alle giacche aviator, le stampe e i materiali rendono moderni anche i capi più classici. L’unione di seta e cashmere secondo i motivi tradizionali cinesi evidenzia il tema della collezione: l’incontro tra estetica orientale ed eleganza italiana.

Scintillanti luci nel buio: il fascino dell’abbigliamento formale

L’abito KB HONG è in tessuto nero jacquard di origine italiana con lussuosi tocchi dorati, impreziosito da charms: tutti gli elementi si fondono come luci che scintillano nel buio. Il taglio sartoriale e gli elementi astratti donano eleganza ai capi della collezione, pronti per cogliere tutto ciò che la notte ha da offrire.