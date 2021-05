Michael Kors Autunno Inverno 2021 2022. La collezione del 40esimo anniversario

“Opening night” è stato il tema della collezione del 40° anniversario di Michael Kors per l’Autunno Inverno 2021 2022. Dalla location nel cuore di Broadway all’esibizione musicale del cantautore e compositore Rufus Wainwright, lo spettacolo ha trasportato gli ospiti nel cuore dell’ispirazione della stagione: uscire, quando il mondo aprirà di nuovo.

“Per la mia collezione per il 40 ° anniversario, stavo davvero pensando alla gioia di vestirmi e uscire per una serata in città”, dice Michael Kors. “Sia che tu stia andando in ufficio, a una cena informale nella tua zona o che tu sia pronto per andare di nuovo a una festa, questa collezione è incentrata sul rendere ogni momento un’occasione speciale e sentirsi sicuro, affascinante e ottimista. C’è un senso di atemporalità e di ottimismo da grande città che è stato uno dei temi di Michael Kors sin dall’inizio: un equilibrio yin e yang tra opulenza e semplicità, qualcosa di rilassato e allo stesso tempo lussuoso “.