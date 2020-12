Moda street style uomo inverno 2021. Uomini in cappotto… di peluche. Cosa ne pensate?

Uomini che si presentano in pubblico sfoggiando una (finta) pelliccia o un cappotto di peluche? Cosa pensate? Gli influencer durante le settimane della moda ci hanno provato…

Uomini che indossano con una (finta) pelliccia o un cappotto di peluche? Secondo le tendenze moda uomo per l’inverno 2021, è possibile e consentito, ma non tutti riescono ad esibire un look veramente trendy. Date un’occhiata alle nostre foto di street style.

Se volete superare l’esame ed essere veramente trendy indossando una (finta) pelliccia o un cappotto di peluche, dovete soddisfare alcuni criteri: 1. è fondamentale essere il tipo adatto, 2. avere un senso dello stile maledettamente spiccato e 3. dovete essere così disinvolti da poter abbinare e indossare questi capi come se fosse la cosa più normale del mondo .

Insomma, una finta pelliccia o un teddy coat non sono facili da indossare, ma non è impossibile. Molto dipenderà anche dal modello e dal colore. I modelli classici sono più facili da indossare. Inoltre, più scuro è il colore, più facile (e meno appariscente) il vostro look.

Lasciate che i vostri pensieri vadano oltre. In ogni caso, queste giacche sono calde! E la moda è DIVERTENTE (ricordate?) Quindi uno “scherzo” dovrebbe sempre essere possibile. Se non vi prenderete prendi troppo sul serio, ce la farete.

