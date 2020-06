Moda uomo estate 2020. 3 volte casual. Ecco come vestirsi in ‘relaxed mode’ ma sempre trendy e alla moda

Le tendenze moda primavera estate 2020 per l’uomo sono rilassate ed eleganti. Sembra che gli stilisti abbiano visto nel futuro. Lasciatevi ispirare da questi look casual ma assolutamente di classe.

Il casualwear è assolutamente la tendenza moda uomo del momento. La tendenza al lavoro da casa ha rilassato il codice di abbigliamento. La parte superiore richiede ancora po’ di attenzione, ma puoi passare tutto il giorno a gambe nude nei tuoi boxer, dalla vita in giù non importa come ti vesti! Sembra che gli stilisti abbiano avuto lungimiranza, perché le ultime tendenze moda uomo per la primavera estate 2020 ci permettono di mostrarci in boxer anche in pubblico.

Anche la collezione moda per la primavera estate 2020 di Pal Zileri ha un tocco indiscutibilmente più rilassato. Anche lì abbiamo visto i boxer, presentati come capispalla. Nelle foto potete vedere come i boxer vengono persino indossati sotto un trench. Questo è ovviamente abbastanza estremo come look, e non tutti gli uomini si sentiranno a proprio agio con dei boxer in pubblico (soprattutto perché molti non capirebbero…).

Ma Pal Zileri, casa di moda nota per il suo stile elegante, ha anche escogitato abiti rilassati che sono perfettamente alla moda. Così si può apparire molto eleganti anche portando dei pantaloni larghi a patto che siano realizzati in un materiale lussuoso, lunghi o al ginocchio. Questi pantaloni non hanno bisogno di molto. Lessi s more, dopotutto. Rinunciate a una cintura di pelle, ma scegliete una cintura dello stesso materiale dei pantaloni.

Su questi pantaloni così rilassati indossiamo una camicia di lino (stirata in modo impeccabile) o un classico cardigan blu scuro, se vogliamo aggiungiamoci sopra anche un classico bomber scuro. Anche un maglione estivo leggero con una polo con una fantasia chic sotto è sempre una ottima idea. Indossiamo sandali in pelle o mocassini ai piedi. Possiamo anche optare per sneakers bianche, per un tocco sportivo.

Date un’occhiata alle foto delle ultime tendenze moda uomo primavera estate 2020 e lasciatevi ispirare da questi look moda rilassati ma estremamente eleganti.

