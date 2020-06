La moda uomo per l’estate 2020: dalla testa ai piedi in kaki. Street fashion estate 2020

Le tendenze moda uomo estate 2020 prevedono molte influenze ‘utility’ come si dice. La tendenza utilità anzi continua a perseguitarci. Gli stilisti si ispirano sempre di più al cosiddetto “abbigliamento da lavoro”. E questo si traduce in pantaloni larghi, pantaloni cargo e camicie con ampie tasche applicate. I colori sono in linea, come il verde militare e il kaki, e sono fondamentali per ottenere questo look moda.

Nelle foto street style che trovate su questa pagina potete vedere come indossare un look ‘utility’. In realtà è abbastanza semplice. Con pantaloni larghi e una camicia con tasche siete già sulla buona strada. Rimboccate le maniche della camicia o del gilet (come nella foto)! E poi completate il look come preferite. Personalmente preferiremmo vedere una maglietta invece della maglia a rete, ma sono gusti personali…

Le sneakers con lacci rossi sono curiose e potrebbero essere un po ‘meno appariscenti, ma poi di nuovo … non c’è limite all’immaginazione.

ADVERSUS