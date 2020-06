Moda uomo estate 2020. La moda neo-dandy potrebbe fare al caso tuo?

Per un look moda neo-dandy non devi per forza indossare un completo attillato. Guarda le foto street style moda uomo per una versione casual del look neo-dandy. Lasciati ispirare per il tuo look moda estate 2020.

Il look moda neo-dandy è ancora molto popolare tra gli addetti ai lavori e i fanatici della moda. Questo look è estremamente pensato, richiede molto lavoro e styling. Il neo-dandy porta solitamente abiti su misura che sono davvero ‘su misura’ e completa il proprio look con accessori di moda unici. Per fortuna, il look moda neo-dandy può anche essere un po’ più rilassato. È assolutamente possibile dare al look dandy un tocco più casual e quindi più facile da portare. Ecco allora che veniamo al look street style che vedete nelle foto che pubblichiamo su questa pagina.

Approfittate delle tendenze moda uomo estate 2020 per fondere un look neo-dandy ad un look casual. Scegliete camicie a quadri (con paisleys!), Pantaloni ‘chino’ arrotolati (i neo-dandys adorano mostrare le caviglie nude) e sostituite la cintura con una cravatta di seta.

Oppure scegliete di portare le righe. Soprattutto le righe blu e bianche sono sempre molto eleganti. Combinate righe strette con righe larghe. Giocate con i colori. Completate il vostro look con un cappello e un bel paio di mocassini e il tuo look neo-dandy ma casual è completo.

