La moda uomo quando piove… street style uomo 2020. Ecco le nuove tendenze

L’estate non è sempre fatta di giornate assolate, e la moda deve tenerne conto. Quando il tempo non è come vorremmo possiamo sempre divertirci a giocare con la moda. Le nuove tendenze moda per l’estate 2020. In caso di pioggia.

Un brutto periodo dal punto di vista meteo in piena estate? Troppo fresco per pantaloncini e magliette? Non occorre aprire il guardaroba per recuperare i capi dello scorso autunno… le ultime tendenze moda per l’estate 2020 ci vengono in aiuto. Impariamo a creare look moda creativi ed eleganti. Il tempo può essere grigio, allora contrastiamolo con una moda colorata.

Vestirsi a strati è ovviamente il segreto per un look alla moda trendy anche in condizioni climatiche estive avverse. E il cosiddetto layering nella moda è una delle cose più difficili e divertenti allo stesso tempo, soprattutto se vuoi farlo con stile. Si tratta di un equilibrio molto sottile tra linee e proporzioni. Ad esempio, puoi indossare quella giacca da pioggia dai colori vivaci sul tuo blazer, come prescrivono le ultime tendenze della moda, e quindi il blazer può essere anche più lungo della giacca. Fondamentale però metterci sotto dei pantaloni che siano belli.

Un’altra combinazione in chiave layering è la giacca sportiva o la giacca di jeans sotto una classica giacca da pioggia verde. Prendi dei pantaloni color kaki con molte tasche (questa è un’altra tendenza moda uomo per l’estate 2020) e infila dei mocassini (senza calze) ai piedi.

Una terza combinazione che va sempre bene è quella della maglietta nera con pantaloni neri, e una camicia da portare aperta. Sopra puoi indossare una giacca da pioggia colorata o classica. E poi un bel paio di scarpe da ginnastica e hai un look casual ma alla moda.

Dai un’occhiata alle foto street style che pubblichiamo su questa pagina e lasciati ispirare per un look alla moda, ma anche antifreddo e impermeabile.

