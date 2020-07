Moda uomo street style estate 2020. Trendy con i pantaloni corti!

Le tendenze moda uomo per l’estate 2020 propongono molti pantaloni corti. In passato, i pantaloni corti erano solo visti come abbigliamento casual, ma adesso puoi persino portarli in ufficio. Ogni volta che li indossi, indossali però con stile. Nei fine settimana puoi optare per un look sportivo per il tempo libero come i modelli che vedi nelle foto street style. Come puoi vedere, less is more. Non hai bisogno di molto per sembrare casual e trendy.

E poi abbiamo alcune regole pratiche, per indossare con successo i pantaloni corti nel fine settimana o nel tempo libero:

I tuoi pantaloni corti non dovrebbero essere troppo… corti (ci siamo capiti), troppo stretti o troppo rivelatori. Non mettere in imbarazzo le persone intorno a te! Con i pantaloni corti appena sopra il ginocchio vai sul sicuro. Assicurati che ci sia una certa idea dietro il tuo look. Non limitarti a mettere insieme qualcosa a caso, ma scegli uno stile. Per il fine settimana può essere sportivo o rilassato. Non confondere gli stili. Quindi NON abbinare pantaloni corti sportivi con una camicia a righe e i mocassini. Piuttosto indossa una maglietta o un maglione estivo rilassato su pantaloncini sportivi. Puoi abbinare un paio di chino corti con una camicia e un paio di sandali o mocassini in pelle.

Indossa preferibilmente pantaloni corti sportivi con scarpe sportive e calze sportive. Se cerchi un look cool e sportivo come quello che vedi elle nostre foto street style, cerca gli accessori di moda più giusti: una borsa a tracolla, un berretto, uno zaino elegante.

Dai un’occhiata alle foto street style. Questi look sono rilassati e alla moda, senza essere super pesanti.

