Moda uomo street style 2021. Giacca monopetto o doppiopetto?

Giacca monopetto o doppiopetto? La maggior parte dei ‘gentlemen’ risponderà “monopetto”. E questo ha senso. Le giacche monopetto sono meno formali rispetto alle loro sorelline doppiopetto. Questo le rende più facili da indossare e da abbinare. Un blazer doppiopetto, invece, è più formale. Non passerai inosservato. A volte è bello indossare il blazer di questo tipo.

Il blazer doppiopetto viene solitamente indossato in occasioni ufficiali, feste e matrimoni, (anche ne abbiamo pochi in questo periodo…), ma anche quando ci si vuole semplicemente “vestire bene”. Puoi combinare questo blazer in diversi modi:

Con pantaloni bianchi e una camicia a righe creiamo un classico look blu scuro come vedete nelle nostre foto di street style.

Con pantaloni blu scuro aderenti e un paio di scarpe stringate, il blazer doppiopetto sarà casual chic.

Con i jeans e un paio di mocassini ottieniamo un look rilassato.

Con una camicia di jeans o un dolcevita e 5 tasche di pantaloni o pantaloni chino che lasciano la caviglia libera, otteniamo quel look street style neo dandy che è così “cool” di questi tempi.

Suggerimento: se hai una corporatura abbastanza grande e larga, scegli un doppiopetto con sei o otto bottoni. Se sei più piccolo o molto magro scegli un modello con quattro bottoni (meglio ancora se hai una giacca su misura).

Ci sono tantissime regole di stile quando si parla di blazer doppiopetto. Uno di questi è che si porta sempre la giacca abbottonata, ad eccezione del bottone in basso a destra. Ma le regole sono fatte per essere essere infrante! Indossa il blazer come ti va!

