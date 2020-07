Moda uomo street style estate 2020. 3 idee per l’estate quando le giornate sono più fresche

Possiamo abbinarle benissimo e in molti modi: con felpe, con giacche colorate, con fantasie di tutti i tipi. Le tendenze moda uomo per l’estate 2020 giocano con combinazioni e contrasti inaspettati…

È quasi ironico che la camicia a righe bianche e blu sia diventata una delle tendenze più alla moda per l’estate 2020, in questi tempi di ‘smart working’. In un momento in cui l’abbigliamento casual è diventato la norma, il mondo della moda ha puntato sulla camicia bianca e blu, sinonimo di business e professionalità. È interessante vedere come questo capo venga inserito in un contesto informale e si adegui alle ultimissime tendenze moda uomo.

Ad esempio, durante la stagione calda è molto bello indossare una camicia bianca e blu in maniera casual, sui jeans. Per un look moderno, possiamo indossarla aperta e magari con una maglietta bianca sotto. Possiamo anche sostituire i jeans con dei classici pantaloni grigi. Quello che conta è che portiamo la camicia in maniera casual.

Ma ci sono anche altri modi per portare le righe bianche e blu. Possiamo abbinarle benissimo e in molti modi: con felpe, con giacche colorate, con fantasie di tutti i tipi. Le tendenze moda uomo per l’estate 2020 giocano con combinazioni e contrasti inaspettati.

Ciò che conta è che la camicia sia fresca e stirata. Dovrebbe emanare una sensazione di freschezza. Lo stesso effetto può essere ottenuto con una camicia di jeans azzurra o una camicia di chambray. Soprattutto le combinazioni con jeans leggeri vanno bene. Nei giorni freddi ci possiamo mettere sopra una giacca leggera o un gilet.

Date un’occhiata alle foto street style e lasciatevi ispirare. Date un tocco contemporaneo al vostri look estate 2020 togliendo la camicia a righe bianche e blu dal contesto così rigido degli abiti da ufficio.

