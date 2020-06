Moda uomo street style estate 2020. Quanto sai essere casual?

La moda street style per la primavera estate 2020 è molto interessante. I look moda sono difficili da inquadrare. Se guardiamo quello che indossava il pubblico della moda durante le sfilate uomo, vediamo molti look dandy studiati ma anche stili casual ai quali non è facile dare un’etichetta. Questo è un bene, e significa che finalmente anche gli uomini iniziano a sviluppare un proprio stile. Date un’occhiata alle foto street style moda uomo che proponiamo in questa pagina.

Nella migliore delle ipotesi potremmo descrivere questi look come “casual” ma potrebbero essere anche dei look apparentemente casual studiati proprio per dare questa impressione. Questo look con cappello da capitano (una tendenza super trendy per la primavera estate 2020), la giacca a rigone e il maglione blu e bianco possono essere inseriti nel mega trend “marine look” (un’altra tendenza moda che vedremo molto per le strade nell’estate 2020), ma se ci chiedete di etichettare questo look… così su due piedi non sapremmo che risposta darvi. E va benissimo così.

In ogni caso questo è un look che non solo riprende le più importanti tendenze moda uomo per l’estate 2020, ma è soprattutto un look moda da copiare, o almeno dal quale prendere qualche idea. Così come per il look con pantaloni a righe e felpa con cappuccio gialla, molto interessante, soprattutto con quegli stivali vissuti. Il look marinaro è comunque il nostro preferito, anche se pensiamo che potremo tranquillamente fare a meno del cappello. Ma è una questione di gusti, e questo signore ha avuto parecchio gusto mettendo insieme i suoi look moda.

E tu? Sei cool e casual? Pensi di poter prendere qualche idea da questi look moda uomo per la primavera estate 2020?

